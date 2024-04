Fallout: Was passiert in 33 Wochen? Fans rätseln

Eine Telefonnummer aus der gefeierten Fallout-Serie von Amazon bringt Fans derzeit zum Rätseln.

Besagte Telefonnummer – 213-25-VAULT – ist in der sechsten Episode während eines Infomercials mit dem von Walter Goggins gespielten Cooper Howard zu sehen. "Call now!", lautet die Aufforderung darin. Und einige Fans haben das getan.

Hinweis oder falsche Fährte?

Wer die Nummer anruft, bekommt Schreie zu hören, die anscheinend durch Folter hervorgerufen werden, bevor die Verbindung abbricht.

Allerdings kann man auch Nachrichten an besagte Nummer schicken (via IGN) und das Resultat sieht dann schon ganz anders aus: "Danke, dass Sie Vault-Tec angeschrieben haben", heißt es.

"Der nächste freie Termin ist in 33 Wochen, bitte haben Sie Geduld!"

Text it also pic.twitter.com/gRb11VzuQ5 — Fanatical Guy (@FanaticalGuy) April 12, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Es gibt auch eine Option, weiteres Marketing-Material zu erhalten. Das ruft folgende Antwort hervor: "Herzlichen Glückwunsch! Wir werden uns vielleicht melden, wenn ein Termin frei wird."

Fans rätseln nun, was es mit den 33 Wochen auf sich hat. Einerseits ist es wohl eine Anspielung auf die Vault 33, in der Protagonistin Lucy geboren wurde und aufwuchs. In 33 Wochen ist außerdem Ende November beziehungsweise Anfang Dezember, vielleicht haben Amazon und/oder Bethesda für den Zeitpunkt eine Ankündigung (wozu auch immer) vorgesehen?

Aber vielleicht steckt auch einfach gar nichts Besonderes dahinter. Hier hilft wohl erst einmal nur abwarten.