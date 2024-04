Fallout 4 läuft rückwärts: Beliebte Mod entfernt das Next-Gen-Update

Das Next-Gen-Update für Fallout 4 erschien Ende letzter Woche und sorgte für viel Ärger. Neben technischen Problemen musste auch das große Fan-Projekt Fallout London auf ungewisse Zeit verschoben werden. Die Spieler sind derzeit unzufrieden und versuchen mit Mods, den Zustand vor dem Update wiederherzustellen.

Ein Downgrade, das viele wollen

Wenn Spieler ein Problem haben, greifen sie oft zu einer Lösung: Mods. Eine der beliebtesten Mods nach dem Erscheinen des Next-Gen-Updates sorgt dafür, dass ihr so tun könnt, als wäre das Update nie passiert. Oh, diese Ironie. Die Mod steht aktuell an der Spitze der Nexus-Mods-Seite zu Fallout 4.

Obwohl die meisten technischen Probleme des Updates bereits behoben wurden, ärgern sich besonders PC-Spieler derzeit darüber, dass sie die meisten ihrer Mods nun nicht mehr nutzen können. Spieler wie diese finden bei der Mod also genau das, was sie suchen. Einen Weg zurück.

So gibt es zum Beispiel "STEAM - Skip Next-Gen update" oder "Fallout 4 Downgrader", die gemeinsam beinahe 20.000 Downloads zusammenbekommen haben. Beide versuchen, ihr Ziel auf unterschiedlichen Wegen zu erreichen. Die erste Mod trickst euer Steam aus, indem es vorgaukelt, dass Fallout 4 bereits aktualisiert wurde und tauscht dabei die Datei zur Akualisierungsverfolgung aus.

Die zweite Mod stellt das Spiel vollständig zurück, nutzt dafür aber scheinbar auch eure Steam-Anmeldedaten. Der Ersteller der Mod selbst sagt, dass diese Daten "für keinen anderen Zweck als die Anmeldung bei Steam beim Herunterladen von Depots verwendet werden."

Natürlich kann es auch sein, dass all eure Mods im Laufe der Zeit aktualisiert werden. Für ungeduldige Spieler scheint das aber keine Option zu sein.