Fallout: New Vegas und Indiana Jones and the Last Crusade geschenkt - Im November bei Prime Gaming

Auch im November schenkt euch Prime Gaming wieder eine Reihe von Spielen, wenn ihr Amazon Prime abonniert habt.

Sieben Stück sind es, die ihr ab dem 1. November erhaltet, darunter neuere und klassische Spiele.

Welche Spiele verschenkt Prime Gaming im November?

Einerseits könnt ihr in der Ultimate Edition von Fallout: New Vegas in die postapokalyptische Mojave-Wüste reisen und dort die Spielwelt erkunden. Andererseits wartet mit Indiana Jones and the Last Crusade ein echter Adventure-Klassiker zum gleichnamigen Film auf euch.

Weiterhin bekommt ihr im November noch das Rennspiel WRC 9, löst in Facility 47 verschiedene Rätsel, erkundet den Puzzle-Plattformer Etherborn, löst noch mehr Rätsel in Whispering Willows und fragt euch in Last Day of June, was ihr tun würdet, um denjenigen zu retten, den ihr liebt.

Wie gesagt, sind die neuen Spiele ab dem 1. November verfügbar.

Bis dahin könnt ihr euch noch die aktuellen Titel Fallout 76, Total War: Warhammer 2, Mittelerde: Schatten des Krieges, Loom, Horace, Glass Masquerade: Origins und Hero's Hour abholen.