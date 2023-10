Ein Modder hat ein Tool entwickelt, dass die Assets aus Fallout 3 und Fallout New Vegas nimmt und sie mit der Creation Engine von Fallout 4 kompatibel macht.

Wer also Fallout New Vegas in einer hübscheren Variante spielen möchte, kann sich die entsprechende Mod auf auf NexusMods herunterladen.

Transfer in den Nachfolger

Das Skript konvertiert die meisten Modelle und Plugins aus beiden Spielen, ebenso das New-Vegas-Basisspiel.

NPCs, Kreaturen, Quests und Skripte können laut Mod-Ersteller bololo11 "noch nicht" übertragen werden. Übertragene Waffen und Rüstungen lassen sich derzeit noch nicht ausrüsten, aber es ist ein Anfang.

Ihr müsst für die Mod sowohl New Vegas als auch Fallout 4 besitzen. Das Übertragen kann ein paar Stunden dauern.

Aber wenn ihr dafür die Map von New Vegas in Fallout 4 erleben könnt, lohnt sich das ja vielleicht für euch.