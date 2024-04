Verkaufszahlen von Fallout 4 gehen nach Amazons Serienerfolg durch die Decke

Der Erfolg der Fallout-Serie von Amazon hat spürbare Auswirkungen auf die Spiele, besonders Fallout 4.

Das 2015 veröffentlichte Spiel ist aktuell, also fast zehn Jahre nach Release, das meistverkaufte Spiel in Europa.

Der Fallout-Effekt

All das geht aus neuesten Daten von GSD hervor, die zeigen, dass die Verkaufszahlen von Fallout 4 von einer Woche auf die andere um mehr als 7.500 Prozent gestiegen sind. Die meisten Verkäufe entfielen dabei auf die PC-Version (69 Prozent).

Die restlichen 31 Prozent verteilen sich auf PlayStation und Xbox, wobei auch erwähenswert ist, dass das Spiel hier jeweils auch im Abo verfügbar ist (via GamesIndustry).

Aber nicht nur Fallout 4 profitiert davon. Fallout 76 sicherte sich Rang 8 in den europäischen Charts, Platz 9 geht an Fallout: New Vegas und dahinter liegt Fallout 3 auf Position 10.

So sieht die Top 10 aktuell aus, berücksichtigt werden physische und digitale Verkäufe:

Fallout 4 Helldivers 2 EA Sports FC 24 Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Modern Warfare 3 Red Dead Redemption 2 Hogwarts Legacy Fallout 76 Fallout: New Vegas Fallout 3

Die klassischen Titel sind auch in den Top 100 vertreten, allerdings ein gutes Stück weiter hinten. Auf Platz 43 finden wir die Fallout Classic Collection, während Fallout 2 auf Rang 57 und Fallout auf Position 70 stehen.

Noch in diesem Monat erhält Fallout 4 obendrein ein Next-Gen-Upgrade, während Amazon nun offiziell eine zweite Staffel der Fallout-Serie bestätigt hat.