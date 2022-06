FIFA 22: Shapeshifter startet Freitag! – Alle Leaks, Upgrades und Infos zum Event

Mit dem FIFA 22 Shapeshifter steht nach dem Team der Saison auch schon das nächste Event in den Startlöchern. Letztes Jahr ist die Promo ausgefallen, doch in FUT 22 schickt sie EA Sports wieder ins Rennen und bringt dabei viele interessante Karten ins Spiel, die neben starken GES-Upgrades auch Positionsänderungen und Sterne-Upgrades der Spezialwerte bekommen können. Nachfolgend verraten wir euch, welche Shapeshifter Leaks es bereits zu kommenden Spielern gibt und wie die Promo funktioniert.

Bislang gibt es noch relativ wenig Leaks der Shapeshifter. Einzig FUT Sheriff hat bislang die drei nachfolgenden Karten enthüllt, die via SBC und Objective während des Events ins Spiel kommen sollen. Die Werte und Positionen sind allerdings noch nicht fix und können sich noch ändern. In der Gerüchteküche munkelt man auch noch von Manuel Neuer, doch einen wirklich verlässlichen Leak gibt es dazu noch nicht.

FUT Shapeshifter Erklärung - So funktioniert das Event in FIFA 22

Das Shapeshifter Event wurde erstmals in FIFA 20 eingeführt und findet nun zum zweiten Mal in der Spielgeschichte in FIFA 22 statt (das FIFA 21 Shapeshifter Event fiel aus). Im Fokus stehen ausgewählte Spieler, die stark verbesserte Shapeshifter-Karten in FIFA 22 Ultimate Team erhalten. Läuft das Event so wie beim letzten Mal ab, wird es neben den hochwertigen Karten in Packs auch günstige tägliche Promo-Packs und Blitzrunden zu ausgewählten Zeiten sowie jede Menge SBCs, Upgrade SBCs und Objectives mit lohnenswerten Belohnungen geben. Wie die neue Promo genau abläuft, erfahrt ihr nachfolgend:

Beim FIFA 22 Shapeshifter Event könnt ihr täglich eine kleine Aufgabe lösen und tolle Belohnungen abstauben.

Wann kommt Shapeshifter in FIFA 22 FUT Ultimate Team?

Das FIFA 22 Shapeshifter Event startet am Freitag, dem 17. Juni 2022 um 19:00 Uhr und dauert zwei Wochen. Damit fällt das Ende des Shapeshifter Event in FIFA 22 auf Freitag, dem 01. Juli 2022 um 19:00 Uhr. Erwartet werden 30 Dutzend Spezialkarten, die in zwei Teams mit jeweils 11 Spielern, und einer Reihe von SBCs veröffentlicht werden. Bislang ist nicht bekannt, ob es auch einen oder mehrere Mini-Releases geben wird.

FIFA 22 Shapeshifter Team 1 erscheint am Freitag, dem 17. Juni 2022 um 19:00 Uhr

FIFA 22 Shapeshifter Team 2 erscheint am Freitag, dem 24. Juni 2022 um 19:00 Uhr

So bekommt man Shapeshifter Spieler in FIFA 22

Shapeshifter Spieler könnt ihr im Verlauf des Events in allen Packs finden, die ihr für FIFA 22 FUT Coins und FIFA Punkte kaufen könnt (die normalen Karten der jeweiligen Spieler werden so lange ersetzt, ihr könnt also nur ihre Spezialkarten bekommen). Ferner könnt ihr einzelne Shapeshifter Spieler über spezielle SBCs und Ziele wie die "Shapeshifter-Tagesbelohnung" erspielen und natürlich gibt es noch den Transfermarkt, wo ihr (zu völlig überteuerten Preisen) Shapeshifter Karten kaufen könnt.

Was sind Shapeshifter Karten und warum sind sie besonders?

Shapeshifter Karten sind spezielle Items in FIFA 22, die ausgewählte Spieler erhalten. Ihre Besonderheit ist, dass sie nicht nur starke, permanente Upgrades der Gesamtwertung bekommen, sondern darüber hinaus auch noch eine Änderung ihrer Position und zusätzlich Sterne-Upgrades der Spezialwerte "schwacher Fuß" und/oder "Skills". Durch diese starken Änderungen können viele neue Kombinationen gespielt und die Teams ganz anders aufgebaut werden.

Shapeshifter Karten werden von EA Sports ausgewählt und können auf dem Transfermarkt ver- und gekauft werden, solange ihr sie aus Packs gezogen habt. Karten, die ihr als Belohnung von SBCs erhalten habt, könnt ihr dagegen nicht handeln. Ihr könnt mehrere Shapeshifter Karten desselben Spielers in eurem Club besitzen, jedoch immer nur ein Exemplar in einem Match einsetzen.

Mehr zu FIFA 22: