FIFA 22: Pre Season ist da! – Alle "Best of"-Spieler, Aufgaben, Belohnungen und Infos zum Event

FIFA 22 Pre Season Aufgaben und Belohnungen EA Sports veröffentlicht im täglichen und wöchentlichen Rhythmus neue "Warm Up" und "FUT 23 Schnellstart" SBC sowie und von Top-Transfers inspirierte Objectives in FIFA 22, die ihr abschließen könnt, um spezielle Belohnungen wie Seltene Goldspieler, Verbrauchs-Items, Leihspieler und mehr in FUT 22 und FUT 23 freizuschalten. Achtung: Alle Pre Season Belohnungen sind nicht handelbar! So funktionieren die FUT 23 Schnellstart Aufgaben Jede Woche gibt es eine neue FUT 23 Schnellstart Aufgabe, die euch neben FUT 22 Belohnungen auch ein paar Belohnungen für FUT 23 spendiert. Dazu gehört beispielsweise: FUT 23 Schnellstart Pack 1 Belohnung in FUT 23 = 1x 3-Seltene-Goldspieler-EFIGS-Pack

Belohnung in FUT 22 = 1x Seltenes-Mega-Pack So funktionieren die FUT 22 Warm Up Aufgaben Während des Events veröffentlicht EA Sports sogenannte "FUT 22 Warm Up Daily SBCs" als "Squad Building-Herausforderungen mit begrenzter Wiederholbarkeit". Bedeutet: Es gibt alle 48 Stunde neue Warm Up SBCs in FUT 22, allerdings wiederholt sich dieser Zyklus nur drei Mal. Schließt ihr das jeweilige Gruppenziel der Aufgaben ab, erhaltet ihr Belohnungen in FUT 22 und FUT 23. Dazu gehören beispielsweise: Warmup Pack 1 Belohnung in FUT 23 = 1x 2-Seltene-Goldspieler-Pack und 1 Seltener Goldvertrag-Pack

Belohnung in FUT 22 = 1x Zehn-85+-Spieler-Pack Wann sind die Pre Season Belohnungen in FIFA 23 FUT verfügbar? In der Pre Season erhaltene FUT 23 Belohnungen werden bis zum 13. Oktober 2022 verteilt und müssen bis spätestens 14. November 2022 in FUT 23 eingelöst werden (einmal in FIFA 23 einloggen). Wichtig: Um die FUT 23 Pre Season Rewards zu bekommen, müsst ihr auf eurer entsprechenden Plattform FIFA 23 kaufen. Achtet darauf, dass ihr dieselbe Plattform verwendet, wie bei FIFA 22, da die Belohnungen nur auf der gleichen Plattformfamilie (PlayStation / Xbox / PC) übertragbar sind.

Pre Season "Best of" Packs – Alle Spieler-Items, die erneut verfügbar sind Wie schon zuletzt bei den FUTTIES, kehren während der Dauer der Pre Season einige der besten Spezialkarten von den beliebtesten Spielern von allen bisherigen FIFA 22 Events erneut in sogenannten "Best of"-Packs zurück. Nachfolgend zeigen wir euch, welche Spieler ihr nun wieder in Packs bekommen könnt. Das sind die besten Spieler vom FIFA 22 Pre Season "Best of" Pack 1 Alle Spieler vom Pre Season Best of Pack 1 # Spieler GES Event 1 Cristiano Ronaldo 99 Shapeshifters 2 Abedi Ayew 98 FUT Hero Shapeshifters 3 David Ginola 98 FUT Hero Shapeshifters 4 Heung Min Son 97 Shapeshifters 5 Kylian Mbappé 97 TOTS 6 Mohamed Salah 97 TOTS 7 Marcus Rashford 97 Shapeshifters 8 Luka Modrić 97 TOTS 9 Jorginho 97 TOTY 10 Neymar Jr 96 TOTS 11 Vinícius Júnior 96 TOTS 12 Luis Suárez 96 TOTS 13 Timo Werner 96 Shapeshifters 14 Pedro 96 TOTS 15 Ben Yedder 95 TOTS 16 Ousmane Dembélé 95 Fantasy FUT Upgrade 17 Óscar 95 TOTS 18 João cancelo 95 TOTS 19 Rúben Dias 95 TOTS 20 Éder Militão 95 TOTS 21 Manuel Neuer 95 TOTS 22 Thibaut Courtois 95 TOTS 23 Clint Dempsey 94 FUT Hero Shapeshifters 24 David Silva 94 Shapeshifters 25 Freddie Ljungberg 94 FUT Hero Shapeshifters 26 Thomas Müller 94 TOTS 27 Marek Hamšík 94 TOTS 28 Éver Banega 94 CONMEBOL TOTGS 29 Bernardo Silva 94 TOTS 30 Milinković-Savić 94 TOTS 31 Marcelo Brozović 94 TOTS 32 David Alaba 94 TOTS 33 Alban Lafont 94 TOTS 34 Edin Višća 93 TOTS 35 Jeremiah St. Juste 93 Shapeshifters 36 Junior Sornoza 93 CONMEBOL TOTGS 37 Dimitri Payet 93 TOTS 38 Fernando Morientes 93 FUT Hero Shapeshifters 39 Nabil Fekir 93 Shapeshifters 40 Hakan Çalhanoğlu 93 TOTS 41 Bruno Fernandes 93 TOTS 42 Sergio Canales 93 TOTS 43 Felipe Augusto 93 Shapeshifters 44 Claude-Maurice 93 Shapeshifters 45 Nuno Mendes 93 TOTS 46 Amadou Haidara 93 Shapeshifters 47 A Nwakaeme 92 TOTS 48 Képler Laveran 92 Shapeshifters 49 Mario Balotelli 92 TOTS 50 Darío Benedetto 92 CONMEBOL TOTGS 51 Junya Ito 92 TOTS 52 Romário da Silva 92 TOTS 53 Sebastián Rodríguez 92 CONMEBOL TOTGS 54 João Paulo Mior 92 TOTS 55 Seko Fofana 92 TOTS 56 van den Boomen 92 TOTS 57 Serge Gnabry 92 TOTS 58 Moussa Diaby 92 TOTS 59 Declan Rice 92 TOTS 60 Jürgen Kohler 92 FUT Hero Shapeshifters 61 Marcos Acuña 92 TOTS 62 Marko Arnautović 92 Shapeshifters 63 Milan Škriniar 92 TOTS 64 Evan Ndicka 92 TOTS 65 Ronald Araujo 92 TOTS 66 Alexander-Arnold 92 TOTS 67 B Ogbeche 91 TOTS 68 Everton Soares 91 Shapeshifters 69 Johnny Russell 91 TOTS 70 Diogo Silva 91 TOTS 71 Iker Muniain 91 TOTS 72 Lars Ricken 91 FUT Hero Shapeshifters 73 Daley Blind 91 Shapeshifters 74 Sebastián Coates 91 TOTS 75 Walker Zimmerman 91 TOTS 76 Nico Schlotterbeck 91 TOTS 77 Daniel Muñoz 91 TOTS 78 Jeremie Frimpong 91 TOTS 79 Raúl De Tomás 90 TOTS 80 Maxence Caqueret 90 TOTS 81 Anderson Plata 90 CONMEBOL TOTGS 82 Jack Price 90 TOTS 83 Bruno Henrique 90 TOTS 84 Rodrigo Hernández 90 TOTS 85 Vinicius Costa 90 TOTS 86 Guilherme Sityá 90 TOTS 87 Claudio Bravo 90 TOTS 88 David Raum 90 TOTS 89 Matías Catalán 90 CONMEBOL TOTGS 90 Rasmus Kristensen 90 TOTS 91 Xavier Mercier 89 TOTS 92 Iván Torres 89 CONMEBOL TOTGS 93 Jeong Ho Hong 89 TOTS 94 Brandon Bye 89 TOTS 95 Sergio Rochet 89 CONMEBOL TOTGS 96 Gómez Andrade 88 TOTS 97 Juan Patiño 88 CONMEBOL TOTGS 98 Leonardo Godoy 88 CONMEBOL TOTGS 99 Matt Turner 88 TOTS 100 Michael Cooper 88 TOTS

FUT 22 Pre Season Leaks – Diese Spieler sollen noch kommen Da zum Pre Season Event keine Teams veröffentlicht werden, gibt es naturgegeben nur sehr wenige Leaks. Ein paar Infos haben die Data Miner aber ausgegraben, die wir euch nachfolgend zeigen: 🚨Lewa 🇵🇱 is added to come via Pre Season SBC🔥



Stats are prediction🫡



Make sure to follow @FutSheriff and @Criminal__x 🔥#FIFA22 pic.twitter.com/smO9ZnDSvm — Fut Sheriff (@FutSheriff) August 19, 2022