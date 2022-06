FIFA 22: Sommer Tausch Token Tracker – Alle SBCs und Aufgaben mit Tausch-Token

Der Sommer ist da und das wird auch von EA Sports mit den FIFA 22: Sommer Tausch (Sommer Tauschs) gefeiert – das bislang größte Tausch Token Programm und bringt in den nächsten Tagen und Wochen sage und schreibe 50 Token ins Spiel, die ihr euch bei speziellen SBCs und Objectives verdienen könnt, um sie gegen zahlreiche hochwertige Belohnungen wie Icon Moments Spieler, Kartenpacks, Spielerwahlen aus dem Shapeshifter- und EFIGS TOTS-Kader und so weiter einzutauschen. Wie üblich, werden auch die Sommer Tausch Token gut von EA Sports als Belohnung in anderen Aufgaben versteckt, weshalb sie nicht so leicht zu finden sind. Damit ihr nicht lange suchen müsst, zeigen wir euch in unserem Sommer Tausch Token Tracker, welche Tausch-Token gerade im Spiel verfügbar sind, wo ihr sie findet, wann ihr die Token einlösen könnt und welche Belohnungen es gibt. FIFA 22: Sommer Tausch Token Tracker Inhalt: Alle FIFA 22 Sommer Tausch Token in SBCs und Zielen im Überblick

FIFA 22 Sommer Tausch Token einlösen: Alle Belohnungen und Preise

FIFA 22 Sommer Tausch Programm und Summer Swaps Token erklärt

Alle FIFA 22 Sommer Tausch Token in SBCs und Zielen im Überblick Ab dem 24. Juni 2022 (19:00 Uhr) könnt ihr in FIFA 22 wieder tägliche SBCs und Objektives in FUT Ultimate Team lösen, um sogenannte "Sommer Tausch-Token" als Belohnung zu bekommen. Wie üblich bei den Tausch-Programmen in FIFA 22, gibt es den kleinen Haken, dass EA Sports die Tokens gerne als zusätzliche Belohnung in anderen Aufgaben versteckt und die Token respektive die zugehörigen Aufgaben nur für einen kurzen Zeitraum im Spiel verfügbar sind (üblicherweise zwei bis sieben Tage). Damit ihr nicht lange nach den Sommer Tausch-Token suchen müsst oder vielleicht sogar einen Token verpasst, zeigen wir euch nachfolgend, welche Token derzeit in FIFA 22 verfügbar sind und in welchen Aufgaben sie versteckt sind. Außerdem erfahrt ihr, welche Token noch kommen werden und welche bereits abgelaufen und damit nicht mehr erhältlich sind. Derzeit verfügbare Sommer Tausch Token Kristian Opseth

Verfügbarkeit: von 24.06.2022 bis 27.06.2022

Fundort: SBC → Shapeshifter Challenge 5

Verfügbarkeit: ab 24.06.2022

Fundort: Geschenk im Shop Noch erscheinende Sommer Tausch Token Abdullah Al Khatib

Anssi Suhonen

Anton Liljenback

Bobby Duncan

Elliot Embleton

Felix Brand

Felix Seiwald

Florian Jaritz

Guillermo Gozalvez

Isak Jansson

Jelle Duin

Jin Pengxiang

Jun Nishikawa

Konstantinos Roukounakis

Leo Mikic

Ma Sang Hoon

Marco Bleve

Maxime Sivis

Maximiliano Araujo

Oliver Petersen

Pei Shuai

Petko Hristov

Rudolf Ndualu

Samuel Alabi

Soren Tengstedt

Stefan Blanaru

Theo Archibald

Timo Zaal

Zeno Debast Nicht mehr verfügbare Sommer Tausch Token - Das sind alle FIFA 22 Sommer Tausch Tokens, die bislang bekannt sind.