FIFA 22: FUTTIES ist da! – Alle Spieler, Upgrades, Leaks und Infos zum Event

Mit dem FIFA 22 FUTTIES Event leitet EA Sports traditionell das Ende der FUT-Kampagnen-Saison ein. Es ist die Oskar-Wahl von FIFA 22, denn die Spieler dürfen in verschiedenen Kategorien ihre Lieblingsspieler wählen und damit bestimmen, wer starke Upgrades der Gesamtwertung oder Sterne-Upgrades der Spezialwerte "Skills" und "Schwacher Fuß" bekommt – eventuell gibt es sogar Positionsänderungen. Diesmal wird das Event noch größer: Es gibt mehr Kategorien, mehr Gewinner pro Wahl, Dual Pick SBCs und Dynamic Duos Objectives, neue Premium FUTTIES Karten-Designs und mehr. Nachfolgend findet ihr alle Infos zum Ablauf der FUTTIES Abstimmungen, welche Spieler in den Kategorien nominiert wurden, die Gewinner und ihre Upgrades, bekannte Leaks, wie die Promo funktioniert und was ihr sonst noch wissen müsst.

Die erste Abstimmung in der Kategorie "5 Sterne Schwacher Fuß" lief bereits am 13. Juli 2022. Das waren die nominierten Spieler:

Die FUTTIES Spielerwahlen sind das Kernstück des Events und auch wenn bislang noch nicht ganz klar ist, wie viele Kategorien und damit Abstimmungen es insgesamt geben wird - letztes Jahr waren es 10, diesmal sollen es sogar 11 werden – und in welcher Reihenfolge sie stattfinden, steht eins schon mal fest: Es wird besser und größer als letztes Jahr, denn diesmal gibt es immer zwei Sieger in jeder Kategorie. Nachfolgend listen wir euch alle Spielerwahlen mit den zugehörigen Infos auf, damit ihr immer seht, welche Spieler für welche Kategorie nominiert und am Ende von den Spielern als Sieger gewählt wurden.

Statt wie früher (wo es nur einen Sieger pro Kategorie gab), werden diesmal immer die 2 Spieler mit den meisten Stimmen in einer Kategorie als Sieger gekürt. Sie erhalten beide eine upgegradete "Premium FUTTIES"-Karte, die dann in der jeweiligen Woche via SBC veröffentlicht werden.

Bei jeder FUTTIES Abstimmung in einer Kategorie wird es in FIFA 22 eine spezielle FUTTIES-Spielerwahl-SBC im Ingame-Store geben, die immer Leihversion-Karten von 3 FUTTIES-Nominierten enthält und für 24 Stunden verfügbar ist. Welche Spieler für eine Kategorie nominiert werden, bestimmt EA Sports (basierend auf den beliebtesten Spielern der Saison), doch wer als Sieger hervorgeht, entscheidet stets die Community. Um für einen Spieler abzustimmen, müsst ihr nur seine Karte auswählen und bestätigen. Jeder Spieler kann immer nur eine Karte auswählen.

Bei den FUTTIES läuft es in FIFA 22 diesmal in einem etwas größerem Umfang ab, als bei den letzten Malen zuvor. Bedeutet: Im Verlauf der nächsten Wochen wird es an ausgewählten Tagen verschiedene Abstimmungen in verschiedenen Kategorien geben. Derzeit geht man von 11 Kategorien aus (etwa der beliebteste 5-Sterne Spieler, Spieler von bestimmten Ligen etc.). Obwohl sich die Kategorien unterscheiden, laufen die Wahlen stets gleich ab:

FIFA 22 FUTTIES Spieler bekommen natürlich nur eine Verbesserung, wenn sie bei einer Abstimmung oder Dual Pick SBC als Gewinner hervorgehen. In diesen beiden Fällen erhalten die jeweiligen Spieler eine sogenannte "Premium FUTTIES"-Karte inklusive einem einmaligen, starken Upgrade der Gesamtwertung sowie in manchen Fällen – je nach Kategorie, in der gewählt wurde – auch zusätzliche Verbesserungen der Spezialwerte "Schwacher Fuß" und / oder "Skills". Eventuell gibt es in diesem Jahr auch die eine oder andere Positionsänderungen, doch das ist bislang noch nicht bestätigt. Ferner haben Premium FUTTIES das gleiche Chemie-System wie die FUT Heros. Bedeutet: Sie sind automatisch grüne Links zu allen Spielern, die in der gleichen Liga spielen.

Diese Spieler sind im FUTTIES Best of Batch 1

Während des FUTTIES Events werden immer einige der besten Spezialkarten von den beliebtesten Spielern von allen bisherigen FIFA 22 Events erneut in sogenannten "Best of"-Batches veröffentlicht. Während des Events gibt es voraussichtlich jede Woche ein neues Best of"-Batches mit 11 Spielern, die ihr in alle Kartenpacks finden könnt. Nachfolgend zeigen wir euch, welche Spieler ihr für kurze Zeit wieder in Packs bekommen könnt.

FUTTIES Erklärung - So läuft das Event in FIFA 22 ab

Das FUTTIES Event gibt es bereits seit FIFA 15 und stellt traditionell das letzte Event mit Spezialkarten in jeder FIFA-Saison dar. FUTTIES unterscheidet sich stark von anderen Promos und wird gerne als eine Art "Best of the Best" oder "FUT-Oskar"-Wahl angesehen, bei denen die FIFA-Spieler in 11 verschiedenen Kategorien ihre Lieblingsspieler aus allen bisherigen FIFA 22 FUT-Kampagnen (OTW, Future Stars, FUT Fantasy etc.) wählen können. Den Siegern in jeder Kategorie winken noch einmal sehr starke Upgrades und ein Release als spezielle "Premium FUTTIES"-Karte.

Läuft das Event wie beim letzten Mal ab, gibt es neben den Kategorie-Abstimmungen auch wieder günstige Packs im Shop, zugehörige Objectives, Re-Releases von Spezialkarten aus vorherigen FUT-Kampagnen, ein Re-Release der 100+ beliebtesten SBCs der Saison und mehr. Weiterhin hat EA Sports in diesem Jahr auch ein paar Neuerungen hinzugefügt, wie die beliebten Dual-Pick-SBCs oder ein "Premium FUTTIES"-Kartendesign für die Sieger der Wahlen.

Wann kommt FUTTIES in FIFA 22 FUT Ultimate Team?

FIFA 22 FUTTIES startet am Freitag, dem 15. Juli 2022 um 19:00 Uhr und läuft fünf Wochen lang. Damit fällt das Ende des FUTTIES Event in FIFA 22 auf Freitag, den 19. August 2022 (19:00 Uhr). Erwartet werden 11 verschiedene Spielerwahl-Fanabstimmungen, die jeweils über einen Zeitraum von 3 Tagen laufen. Der vermutete Zeitplan sieht bislang so aus (ist aber noch nicht offiziell bestätigt):

13.07.22 bis 15.07.22 (19:00 Uhr) = FIFA 22 FUTTIES Abstimmung Kategorie 1

18.07.22 bis 20.07.22 (19:00 Uhr) = FIFA 22 FUTTIES Abstimmung Kategorie 2

20.07.22 bis 22.07.22 (19:00 Uhr) = FIFA 22 FUTTIES Abstimmung Kategorie 3

25.07.22 bis 27.07.22 (19:00 Uhr) = FIFA 22 FUTTIES Abstimmung Kategorie 4

27.07.22 bis 29.07.22 (19:00 Uhr) = FIFA 22 FUTTIES Abstimmung Kategorie 5

01.08.22 bis 03.08.22 (19:00 Uhr) = FIFA 22 FUTTIES Abstimmung Kategorie 6

03.08.22 bis 05.08.22 (19:00 Uhr) = FIFA 22 FUTTIES Abstimmung Kategorie 7

08.08.22 bis 10.08.22 (19:00 Uhr) = FIFA 22 FUTTIES Abstimmung Kategorie 8

10.08.22 bis 12.08.22 (19:00 Uhr) = FIFA 22 FUTTIES Abstimmung Kategorie 9

15.07.22 bis 17.08.22 (19:00 Uhr) = FIFA 22 FUTTIES Abstimmung Kategorie 10

17.08.22 bis 19.08.22 (19:00 Uhr) = FIFA 22 FUTTIES Abstimmung Kategorie 11

🚨While Shapeshifters was a four week promo…



FUTTIES should be a FIVE week promo🔥 — Fut Sheriff (@FutSheriff) July 13, 2022 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

So bekommt man FUTTIES Spieler in FIFA 22

Entgegen den anderen Events in FIFA 22 wird es die FUTTIES-Spieler der Wahlen nicht in Packs geben, sondern nur als nicht handelbare Belohnung bei den zugehörigen SBCs und Objectives. Überdies wird es viele weitere SBCs mit themenbezogenen Spieler-Belohnungen geben. Ganz ohne Packs kommt aber auch diese Promo nicht aus, denn üblicherweise gibt es einen Re-Release der 100+ beliebtesten Spezialkarten aus allen bisherigen Events, die in verschiedenen Packs im Shop für FIFA 22 FUT Coins und FIFA Punkte angeboten werden.

Was sind FUTTIES- und FUTTIES Premium Karten und warum sind sie besonders?

In FIFA 22 gibt es erstmals zwei verschiedene Designs für die pinken FUTTIES Karten: eine normale Version, für die nominierten FUTTIES und eine etwas edlere (goldenere) Premium-Version für alle Sieger der FUTTIES Abstimmungen und den ebenfalls neuen FUTTIES Dual Pick SBCs.

So sehen die verschiedenen Karten-Designs für das FIFA 22 FUTTIES Event aus.

Die Besonderheit der FUTTIES ist, dass sie eine Art "Best of" der Spezialkarten aus allen bisherigen FIFA 22 FUT-Kampagnen darstellen und nicht wie üblich von EA Sports bestimmt, sondern von den Spielern durch Wahlen in verschiedenen Kategorien bestimmt werden. Die Gewinner der Abstimmungen erhalten noch einmal starke Verbesserungen (z.B. Sterne Upgrades für Schwacher Fuß, Skills oder auch GES-Upgrades) und müssen / können nicht in Packs gekauft, sondern nur bei SBCs erspielt werden.

🚨Winners from Nominees picks and also Dynamic duo obj's are being classified as PREMIUM FUTTIES. — Fut Sheriff (@FutSheriff) July 13, 2022 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

