Remnant 2: Nächster DLC bringt Dschungelgeister und das noch im April

Wie von Gunfire Games versprochen, kommt die zweite Erweiterung für Remnant 2. The Forgotten Kingdom könnt ihr bereits in weniger als zwei Wochen zocken.

Endlich! Erweiterung zwei von drei kommt schon bald

Am 23. April erscheint The Forgotten Kingdom für Remnant 2 auf allen Plattformen. Die Erweiterung wird 9,99 Euro kosten und in Yaesha spielen. Der magische, düstere Dschungel beherbergt vergessene Geschichten, wie die des Steingeists Lydusa. Es wird alles andere als freundlich, denn thematisch behandelt diese neue Story nicht weniger als Folter, Verrat und Tod.

Yaesha wird mit diesem DLC erweitert - etwa so, wie auch schon bei The Awakened King. Die Erweiterung bringt neue Gewölbe und Bereiche in die wunderschöne Welt von Yaesha und auch ein neuer Archetyp erwartet euch. Dabei handelt es sich um den Aufrufer, der seine Kraft aus den Naturgeistern des Dschungels schöpft.

Im Trailer seht ihr einen Teil von dem, was euch in The Forgotten Kingdom erwartet:

Wie auch in der letzten Erweiterung führt Gunfire Games weitere Waffen, Modifikationen und andere Gegenstände ein, die das Gameplay etwas aufmischen und Stoff für neue spaßige oder verrückte Builds geben.

Und was wäre eine neue Erweiterung ohne neue Feinde? Selbstverständlich bringt The Forgotten Kingdom neue Bosse, Charaktere und Kreaturen mit, denen ihr euch entgegenstellen müsst.