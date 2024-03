Keine Zweifel am Erfolg von Helldivers 2: Europäische Charts zeigen etwas Besonderes

Dass Helldivers 2 ein großer Erfolg ist, wissen wir mittlerweile.

Genau das verdeutlichen nun auch nochmal die europäischen Verkaufscharts des Monats Februar.

Helldivers 2 an der Spitze

Grundlage dessen sind neueste Angaben von Game Sales Data (GSD), was sowohl physische als auch digitale Verkäufe umfasst.

56 Prozent der Verkäufe von Helldivers 2 entfielen demnach auf die PC-Version, die seit Wochen in den Spielercharts auf Steam weit oben steht (via GamesIndustry).

Helldivers 2 sei zudem etwas Besonderes. Es sei eines der seltenen Spiele, bei denen sich die Verkäufe im Handel von Woche zu Woche gesteigert haben. In der zweiten Woche verzeichnete das Spiel etwa einen 70-prozentigen Anstieg der Verkaufszahlen, in der Woche darauf waren es weitere drei Prozent.

Somit ist es Helldivers 2 im Februar gelungen, sich vor Spiele wie EA Sports FC 24 und Final Fantasy 7 Rebirth auf Platz eins zu setzen.

Ubisofts Skull and Bones war wiederum erfolgreicher als Suicide Squad: Kill the Justice League. Dieses hat sich wiederum in den ersten fünf Wochen 33 Prozent schlechter verkauft als Gotham Knights in einem vergleichbaren Zeitraum.

Hier die Top 10 für den Februar 2024: