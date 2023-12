Gewinnt einen Sonos Roam Outdoor-Lautsprecher - Das Eurogamer-Weihnachts-Gewinnspiel am 1.12.2023

Der Weihnachtsmarathon an Gewinnspielen geht wieder los, ihr kennt das ja, jeden Tag gibt es was zu gewinnen und ihr könnt bei jedem Gewinnspiel mitmachen, aber natürlich nur einmal. Und wir starten auch direkt mit einem sehr nützlichen Gewinn, denn Musik (oder von mir aus auch Podcasts, ich würde es auch für Podcasts benutzen) ist lebenswichtig. Überall. Und überall ist das Hauptaufgabengebiet des Sonos Roam. Nomen est omen in diesem Falle.

Der kleine Bluetooth-Lautsprecher des bekannten Herstellers, berühmt für alle Arten von Connect-Lautsprecher-Systeme der hochwertigen Art, ist ausgesprochen handlich. Er passt zwar nicht in jede Hosentasche – außer natürlich der 90s-Boom bringt und auch die Parachute-Pants zurück, you can’t touch this – aber in jeden Rucksack. Mit 17x6x6 cm ist der Roam ein echter Winzling, aber nicht nur, dass er überallhin mitkann, er hält auch fast alles aus.

Der Roam ist nicht nur staubgeschützt, er kann sogar unter Wasser überleben, und zwar nach IP67-Zertifizierung. Klingt technisch, aber heißt ganz einfach, dass er bis zu 30 Minuten in bis zu einem Meter Tiefe liegen kann, ohne Schaden zu nehmen. Die Zertifizierung sagt nicht, ob er dabei auch laufen darf, ich sehe keinen Grund warum nicht, aber ein kurz mal gedrehtes Kanu oder einen heftigen Regenschauer übersteht der Roam mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Sturzfest ist das gute Stück auch noch. Ein perfekter Begleiter für so ziemlich alles also.

Das bringt aber nicht, wenn der Roam nicht gut klingen würde und dafür hat er zwei kleine Klasse-H Digitalverstärker an Bord, die den ganzen Frequenzbereich der eigenwilligen Speaker-Anordnung im Inneren der Rolle kontrollieren. Die niedliche Box ist mit einem Hoch- und zwei Mitten-Tönern im Grunde wie eine Mini-Soundbar aufbaut und kann den Bereich vor ihr mit für die winzige Größe erstaunlich sattem Sound abdecken. Das tut der Roam für bis zu 10 Stunden mit einer Akkuladung.

Bespielt wird der Roam mit einer ganzen Reihe von Technologien. Am gebräuchlichsten ist sicher Bluetooth, Apple-Eigner nutzen AirPlay 2 und wer in einem WLAN ist, kann auch das nutzen, um Sound zum Roam zu bringen. Das Ganze lässt sich natürlich über eine App steuern, aber wer im Regen nicht sein Handy zücken möchte, das vielleicht nicht IP67-zertifiziert ist, nutzt die Tasten direkt am Roam oder sogar die Sprachsteuerung. Ich bin alte, also nehme ich Tasten, aber vielleicht redet ihr ja schon mit euren Soundgeräten, dann habt ihr mit dem Roam einen neuen Gesprächspartner. Schließlich bietet der Roam noch automatisches Trueplay. Die Mikrofone im Roam werden nicht nur genutzt, um eure Kommandos entgegenzunehmen, sondern auch, um den Sound den Umgebungsgeräuschen anzupassen.

Der Sonos Roam ist ein winziger Rundum-Outdoor-Alleskönner, der euch zumindest fast überallhin begleiten kann, Perlentaucher und andere Extrem-Draußen-Künstler mal ausgenommen. Vielen Dank an Sonos für diesen schönen Preis und gewinnen könnt ihr ihn, indem ihr diese Frage bis zum Einsendeschluss am 26.12.23 beantwortet:

