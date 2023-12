Gewinnt ein Set aus Acer Galea 350 Gaming-Headset, Cestus 350 Gaming-Maus und Acer Predator Mauspad

Heute gibt es eine Kombi aus Headset, Maus und Maushabitat zu gewinnen. Acer spendiert einmal das Galea 350 Headset, die Cestus 350 Maus und passend dazu das Predator Mauspad. Bei dem Namen Cestus blieb ich kurz hängen, das habe ich irgendwann mal gehört, was war das noch? Wikipedia bitte. Ein Cestus - eigentlich Caestus - ist eine Art altgriechischer, antiker Boxhandschuh, der aus Lederriemen gewickelt wird. Ja, das habe ich mal gehört, vor zig Jahren. Hand, Maus, Kampf, passt wohl zusammen und für Gaming-Image wohl auch irgendwie. Mal sehen, was Galea heißt. Hm, ein Galea ist ein antiker Lederhelm, aber diesmal römisch. Nun, Acer mag es anscheinend antik, ich habe die Antwort auf zwei Spielshow-Fragen, die sonst die meisten aus der Bahn werfen würden, ihr jetzt auch und weiter geht es im Text.

Das Acer Predator Galea 350 ist ein klassisches geschlossenes Headset, das euch über die 50mm-Neodym-Treiber natürlich Stereo, aber auch 7.1 Virtual Surround bietet. Das läuft dann über den USB-Anschluss und die integrierte 7.1-Soundkarte des Galea 350, die ihr über die Steuerung am Kabel im Griff habt. Die Acer TrueHarmony-Steuerung sorgt dabei für optimierten Sound und Treibersynchronisierung. Einen 3,5 mm Klinkenanschluss gibt es auch, sodass ihr das Headset auch ohne USB-Verkabelung nutzen könnt. Das flexible, unidirektionale Mikrofon hat eine aktive Rauschunterdrückung für klare Kommunikation.

Die Predator Cestus 350 kommt kabellos daher, ausgestattet mit 2.4 GHz Funkverbindung. Mit dieser hält die Cestus 350 dann um die 50 Stunden durch, bevor sie wieder ans Kabel muss. Mit 111 Gramm ist sie schön leicht und die helle fünfstufige Anzeige zeigt immer, wie schnell sie gerade unterwegs ist. Über die Software stellt ihr die Cestus 350 auf bis zu 16.000 DPI. Die Beschleunigung im Funkbetrieb liegt bei 1 ms / 1000 Hz und mit dem Kabel sogar bei dem Doppelten, 0,5 ms / 2000 Hz. An Tasten, die sich alle programmieren lassen, gibt es auch keine Mangel, ganze acht Tasten bringt die Cestus 350 mit, davon drei an der linken Seite und zwei hinter dem leuchtenden Mausrad. Dieses leuchtet natürlich wie das Logo auch in frei definierbaren RGB-Farben.

Und dann ist da schließlich noch das Acer Predator-Mauspad. Mit vernähten Rändern franst es nicht aus. Mit der gummierten Unterseite rutscht es nicht weg. Auf der glatten, mikrostrukturierten Oberfläche erreicht die Cestus 350 Maus Höchstgeschwindigkeit. Diese Oberfläche ist auch wasserabweisend und so könnt ihr auch ruhig mal ein Getränk auskippen, das macht dem Predator gar nichts. Der Cestus schon, also vorher die Maus zu Seite nehmen, erst dann rumkleckern. Und das Beste zum Schluss: Das Predator-Logo leuchtet im Dunkel! Wenn ihr es vorher angeleuchtet habt.

