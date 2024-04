Gewinnt 2x Nintendo Switch mit Super Mario Bros. Wonder – schöner kann man den Frühling nicht einläuten

Ich bin sicher nicht der Einzige, der gewisse Spiele mit bestimmten Jahreszeiten in Verbindung bringt. Das ist oft etwas sehr Persönliches und liegt dann zum Beispiel daran, dass Zelda: Ocarina of Time eben damals unterm Weihnachtsbaum lag. Manchmal aber sind es die Spiele selbst, die die Stimmung einer bestimmten Jahreszeit verkörpern und dann der perfekte Begleiter in dieser Zeit sind.

Eines davon ist Super Mario Bros. Wonder, das in der Mehrheit der Welten seines Blumenkönigreiches einfach das Sinnbild des Frühlings ist. Und weil es schade wäre, die Gelegenheit zu verpassen, es parallel zur Rückkehr der Sonne in unser Leben zu spielen, verlost Eurogamer.de mit freundlicher Unterstützung von Nintendo 2x Nintendo Switch Konsolen (Standard) inklusive Super Mario Bros. Wonder.

Der Frühling in Spielform

Obwohl auch das Blumenkönigreich in Super Mario Bros. Wonder natürlich die klassische Unterteilung in Wiesen-, Wüsten-, Schnee- und Lavawelten kennt, ist das Spiel als Ganzes doch zuvorderst ein sonniger Gruß ans Leben. Die Freude am Sprießen, Wässern und Erblühen lassen liegt ihm im Blut und so tanzt, wackelt und frohlockt es hier an allen Ecken und Enden, als wärmten gerade die ersten Sonnenstrahlen eines Hobbygärtners vom Winter noch müde Knochen.

Mit jeder gefundenen Wunderblume wandelt sich auch die Welt des Blumenkönigreich wie ein Garten im Frühling und spielt dabei vor Freude fast verrückt. Ob nun die grünen Röhren sich wie von selbst in Bewegung setzen wie die Raupe Nimmersatt, ihr vor vorsommerlicher Kraft an der “Rückwand” des Levels entlanglauft oder die Piranhapflanzen im Chor ein niedliches Liedchen anstimmen.

Da ist es nur passend, dass wir mit der Elefantenfrucht zum Rüsseltier werden, das Wasser aus Brunnen oder Pfützen in der Gegend versprühen darf. Damit lehrt man nicht nur ungewaschenen Goombas das Fürchten, man bringt auch die Blumen in der Umbgebung zum Blühen und verdient sich klimpernde Münzen dadurch. Und wenn man schon dabei ist, darf man als Bohrer-Mario noch ein wenig die Erde auflockern und dabei so tun, als ginge es einem nur um Geheimgänge und versteckte Extras.

Einmal Sonne für alle!

Als wäre es die größte Party zum Einläuten des schönen Teils des Jahres, sind sie natürlich alle gekommen, und stehen als Spielcharaktere bereit: Nicht nur Mario, Luigi und ein blauer sowie gelber Toad machen ihre Aufwartung, auch Peach, Daisy und Toadette sind mit dabei. Und weil der Frühling für alle da ist, egal, wie geschickt man am Controller ist, sind mit vier bunten Yoshis und Langfinger Mopsie Figuren dabei, die durch den Großteil der Umgebungsgefahren nicht sterben können.

Also, macht euch lang, wo ihr wollt, gern draußen unter eurem Lieblingsbaum und begrüßt mit Super Mario Bros. Wonder und der Switch den surrenden, summenden, duftenden Neuanfang für alls was blüht und wächst. Ihr habt weder Spiel noch Switch? Dann macht bei diesem Gewinnspiel mit, denn wir verlosen in Zusammenarbeit mit Nintendo gleich 2x Nintendo Switch Konsolen mit je einem Exemplar von Super Mario Bros. Wonder, einem der besten Hüpfer der letzten Jahre.

Bitte aktviere JavaScript, um dieses Gewinnspiel sehen zu können.