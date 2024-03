Gewinnt eine Destiny 2: The Final Shape Collector's Edition

Die verspätete Erweiterung für Destiny 2 macht sich für ihren großen Auftritt bereit. The Final Shape steht quasi in den Startlöchern und erscheint am 4. Juni. Wie es sich gehört, gibt es auch diesmal wieder eine Collector's Edition, die mit einer Handvoll hilfreicher Habseligkeiten für Hüter ausgestattet ist. Diese Woche könnt ihr die Collector's Edition zu Destiny 2 The Final Shape jetzt bei uns gewinnen!

Jede Erweiterung wieder? Nein, bei The Final Shape gibt es Nostalgie in der Box. Diese Inhalte schließen die Reise würdig ab, auch wenn sie nicht so niedlich sind, wie der letzte schillernde Staubfänger.

Auch wenn mein Interesse an Destiny 2 mit Lightfall ein wenig gesunken ist und die lange Wartezeit auf den letzten Teil der Licht-und-Schatten-Saga nicht gerade geholfen hat, werde ich langsam wieder ein wenig aufgeregt. Wir gehen langsam auf den Sommer zu, der endlich das Schicksal der Hüter bestimmen wird. Der Zeuge sieht nach einem spannenden Gegner aus, der nicht einfach nur böse ist. Vielleicht wird er uns ja zeigen, dass es auch Licht im Schatten gibt - und andersherum. Für den finalen Knall hoffe ich, dass Bungie noch einmal in richtig ausholt und seine Fans begeistert.

In den vergangenen Collector's Editions zur Hexenkönigin und Lightfall gab es eine beleuchtete Figur - einmal die Schar-Geist-Replik und eine Pouka-Figur. Das Highlight in der Collector's Edition von The Final Shape passt in das Konzept der vergangenen Sammlereditionen, ist aber doch ganz anders.

Der Turm von Destiny 2

Die Größe des Kartons ist unverändert. Statt einer Replik, die man mit ein wenig Augenkneifen für lebensgroß halten könnte, gibt es diesmal kein lebendiges Wesen, das als Vorlage dient. Diesmal gibt es eine Nachbildung eines sehr bekannten Bauwerks, das uns lange durch Destiny 2 begleitet hat. Es ist eine architektonische Nachbildung des Turms, die mit LED-Lichtern bestrahlt werden kann.

Völlig in silberne Farbe getaucht, könnt ihr den handlichen und leichten Turm überall aufstellen und euch an die schönen, frustrierenden, aufregenden oder spaßigen Momente aus eurer Zeit als Hüter erinnern. Mit im Paket dabei sind kleine, schachfigurartige und etwa fingergroße Figuren, die ganz grob die drei Klassenmentoren darstellen sollen. Diese könnt ihr mit Ach und Krach auf der Turm-Replik aufstellen.

Die Sammlerbox von The Final Shape besitzt ein paar nostalgische Überraschungen.

Ein Dossier und ein Patch für die Vanguard-Mission, der Soundtrack sowie ein Autogrammbuch sind auch dabei. Mit einem Code könnt ihr euch außerdem einen exklusiven digitalen Inhalt in Form eines Emblems sichern.

Mit 194 Euro für die Edition ohne Code, wie wir sie hier verlosen, schlägt die Sammlerbox von The Final Shape in die Kerbe eurer Geldbörse. Nur was für echte Fans - oder Gewinner vom Eurogamer.de-Gewinnspiel.

Bitte aktviere JavaScript, um dieses Gewinnspiel sehen zu können.

Der Einsendeschluss ist der 1.4.2024, um 23:59 Uhr.