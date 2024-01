Gewinnt 10x Star Trek Resurgence für eine Plattform eurer Wahl!

Star Trek Resurgence hat jüngst von uns zum Ende des Jahres 2023 einen Award erhalten. Darüber hat sich das Entwicklerstudio Dramatic Labs sehr gefreut. So sehr, dass sie euch aus diesem Anlass beschenken. Womit? Natürlich mit dem Spiel selbst!

Star Trek Resurgence ist ein narratives Spiel, das sich primär auf die Erzählung seiner Geschichte konzentriert. Der Spielablauf ähnelt dabei den alten Telltale-Spielen und lässt euch an vielen Stellen Entscheidungen treffen, die nicht nur den Verlauf der Story, sondern auch über das Schicksal einzelner Charaktere entscheiden können. Größtenteils ist das Spiel dialog- und erkundungslastig, eingestreut sind aber ebenso Phaser-Kämpfe, Tricorder-Scans, Stealth-Abschnitte und mit einem Shuttle fliegt ihr auch durch die Gegend.

Zeitlich spielt Resurgence kurz nach den Ereignissen in Star Trek: The Next Generation und konfrontiert euch mit einer neuen Bedrohung für die Galaxie. Das Geschehen erlebt ihr aus zwei Perspektiven. Einmal aus der Sicht von Jara Rydek, der Ersten Offizierin der U.S.S. Resolute. Und aus dem Blickwinkel von Techniker Carter Diaz, was mehr das Geschehen auf den unteren Decks repräsentiert. Alles in allem eine gute Mischung und in seiner Gesamtheit ist Star Trek Resurgence so fesselnd wie ein guter Mehrteiler.

Insgesamt verlosen wir in Zusammenarbeit mit Dramatic Labs zehn digitale Versionen von Star Trek Resurgence. Werdet ihr am Ende als Gewinner oder Gewinnerin gezogen, könnt ihr euch eure Wunschplattform aussuchen.

