Die Eurogamer-Weihnachtsgewinnspiele 2023 – Ihr könnt bis zum 26.12. noch bei allem mitmachen!

Wir haben auch dieses Jahr, 2023, wieder jede Menge Gewinnspiele für euch parat und wie auch in den Jahren zuvor startet zwar (fast) jeden Tag ein neues Gewinnspiel, aber ihr müsst nicht jeden Tag hier sein, um sofort teilzunehmen – auch wenn es mich natürlich freuen würde euch hier jeden Tag zu sehen. Alle diese Gewinnspiele hier sind bis zum 26.12.2023 um Mitternacht, also bis zum offiziellen Ende der Weihnachtsfeiertage, offen. Schaut durch, schaut, wo ihr vielleicht noch nicht mitgemacht habt, und holt das schnell noch nach. Kostet ja nichts.

Nintendo: Zelda: Tears of the Kingdom + T-Shirt

Hier könnt ihr ein Zelda: Tears of the Kingdom T-Shirt und das dazu passende Spiel gewinnen. Ja, gemeint ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch.

Zum Gewinnspiel: Nintendo: Zelda: Tears of the Kingdom + T-Shirt

Nintendo: Zelda: Tears of the Kingdom + Rucksack

Warum nicht gleich noch einmal, schließlich ist The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom eines der besten Spiele auf der Switch überhaupt. Und in den sieben Jahren der Konsole kamen ein paar wirklich herausragende Highlights, das ist also keine Kleinigkeit. Zu dem Spiel gibt es noch den passenden Rucksack dazu.

Zum Gewinnspiel: Nintendo: Zelda: Tears of the Kingdom + Rucksack

Sonos Roam Outdoor-Lautsprecher

Großer Sound in kleinstem Format und das überall: Das verspricht die winzige Soundrolle der Sound-Profis von Sonos. Der Sonos Roam ist sicher vor Wasser und Dreck, sein Akku hält eine lange Wanderung durch und alle wichtigen Drahtlosformate zur Soundüberragung beherrscht er auch noch.

Zum Gewinnspiel: Sonos Roam Outdoor-Lautsprecher

Dragon Quest Triple Pack für Nintendo Switch

Gleich drei Dragon Quest Spiele für Nintendo Switch kann einer von euch hier abräumen: Dragon Quest Treasures, Infinity Strash: Dragon Quest - The Adventures of Dai und Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz. Das ist echt viel Dragon Quest und sollte euch gut durch den Winter bringen.

Zum Gewinnspiel: Dragon Quest Triple Pack für Nintendo Switch

4x Carrera Team Sonic Racing: Sonic Performance RC-Racer

Tempo, das ist ein Thema, wo sich Carrera und der blaue Igel sicher gut verstehen. Gewinnt einen von vier coolen RC-Racern mit Sonic am Steuer, LED-Beleuchtung in der Karosse und Tempo in den Reifen.

Zum Gewinnspiel: 4x Carrera Team Sonic Racing: Sonic Performance RC-Racer

2x Razer Blackshark V2 Pro E-Sport Gaming Headsets

Gewinnt eines von zwei hochwertigen und mit vielen Extras ausgestatteten Gaming-Headsets von Razer. Das Blackshark V2 Pro bietet professionell abgestimmte FPS-Audio-Profile, Razer TriForce Titanium 50-mm-Treiber für kraftvolle Bässe und vieles mehr.

Zum Gewinnspiel: 2x Razer Blackshark V2 Pro E-Sport Gaming Headsets

3x Eine Packung mit 12 Dosen Götterpuls Energy Drink

Gewinnt eine kleine Palette aus 12 Dosen des Energy Drinks von Götterpuls. Himbeer-Blaubeere-Geschmack, ein paar Vitamine, eine realistische Menge an Koffein und nur wenige Kalorien warten auf euch.

Zum Gewinnspiel: 3x Eine Packung mit 12 Dosen Götterpuls Energy Drink

XGIMI Horizon Ultra 4K Dolby-Vision-Beamer

Gewinnt einen High-End-Beamer im Wert von 1900 Euro: Der XGIMI Horizon Ultra 4K Dolby-Vision-Beamer bietet alle Features, die man sich von einem modernen Laser-LED-Beamer nur wünschen kann, inklusive Android TV für die unkomplizierte Nutzung.

Zum Gewinnspiel: XGIMI Horizon Ultra 4K Dolby-Vision-Beamer

Libratone AIR+ 3 In-Ear-Headsets

Die beiden Libratone AIR+ 3 Headsets, die wir hier verlosen, bieten stufenlose aktive Geräuschunterdrückung, lange Akkulaufzeit, eine passende Ladeschale mit einem Lade-Akku und hohen Passkomfort, damit ihr lange den kräftigen Klang genießen könnt.

Zum Gewinnspiel: Libratone AIR+ 3 In-Ear-Headsets

ROCCAT Vulcan II Gaming-Tastatur

Die mechanische Tastatur sieht mit ihren geölten RGB-Switches nicht nur schick aus, sondern bietet auch jeden Menge Features. Media-Tasten, Handballen-Matte und Easy-Switch für spezielle Tastenbelegungen bieten euch alles, was eine moderne Gaming-Tastatur können muss.

Zum Gewinnspiel: ROCCAT Vulcan II Gaming-Tastaturen

Battlefield 2042 Keys plus passende Jacke

Gewinnt einen Key für Battlefield 2042 für Xbox, PlayStation 5 oder PC und dazu gibt es jeweils eine passende Jacke im Battlefield 2042 Design.

Zum Gewinnspiel: Gewinnt einen Key für Battlefield 2042 und eine Battlefield 2042 Jacke

RECARO Rae Essential Gaming-Stuhl

Mit dem RECARO Rae Essential könnt ihr ganz entspannt Platz nehmen. Der hochwertige Gaming/Büro-Stuhl sieht nicht nur zeitlos stylish aus, er verwöhnt euch auch in Sachen Sitzkomfort.

Zum Gewinnspiel: Gewinnt einen RECARO Rae Essential White Gaming-Bürostuhl

iPhone 15

Gewinnt mit Wargaming und Vinnie Jones ein nagelneues iPhone 15. Das moderne Phone deckt alle Alltagsaufgaben eines modernen Hightech-Persönlichkeitsstifters ab und ihr könnt wunderbar Games wie World of Tanks Blitz darauf spielen.

Zum Gewinnspiel: Gewinnt ein Apple iPhone 15 mit World of Tanks Blitz

Seagate Game Drives

Hier werden zwei Mal ein Seagate Game Drive 5 TB Starfield Edition für die Xbox und zwei Mal ein Seagate Game Drive 4 TB für PlayStation verlost. Damit sollten für ein Weilchen alle Platzprobleme an der Konsole gelöst sein.

Zum Gewinnspiel: 2x ein 5 TB Seagate Starfield Game Drive und 2x ein 4 TB Seagate PlayStation Game Drive