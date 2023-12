Zelda: Tears of the Kingdom - Gewinnt eine Tears-Switch in der Collector's Edition und ein Blick auf 7 Jahre Switch!

Heute zum Feiertag verlosen wir in Zusammenarbeit mit Nintendo den finalen Gewinn des großen Zelda-Tears-Gewinnspiel-Mini-Marathons und natürlich ist es dieses wundervolle Spiel. Und, ach ja, fast vergessen, die dazu passende Konsole. Und mit passend, meine ich PASSEND! Es ist die Zelda: Tears of the Kingdom Edition der Nintendo OLED Switch. In all ihrer Schönheit und Glorie, mit allem, was dazugehört.

Was das ist und wie das aussieht, dazu gleich noch etwas mehr, aber zunächst ist es vielleicht ein wenig Zeit auf die Switch zurückzublicken. Schließlich ist sie nicht mehr der junge Hüpfer, der sie war als 1-2-Switch uns beglückte. Als es noch unklar war, ob das Wii-U-2.0 wird und Nintendo vielleicht in Schwierigkeiten steckt oder ob sie wie bei der Wii einen echten Gewinner an der Hand haben. Nun, diese Frage hat sich seit 2017 mehr als geklärt. Mit fast 135 Millionen verkauften Switch liegen in der Ewigenliste nur noch der Nintendo DS und die PS2 vor der Switch, beide mit etwa 155 Millionen. Also ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Switch die erfolgreichste Konsole aller Zeiten wird. Lasst uns also einen kleinen Blick auf die Switch-Jahre werfen, und welche Highlights es so gab.

Vorgekramt: Bilder eines Switch-Events kurz vor dem Launch 2017.

2017 – Racing Day: Gleich im Jahr des Launchs kamen zwei der wichtigsten Titel. Der erste ist Super Mario Odyssey. Dieses lieferte einmal mehr den Beweis, dass das Chef-Maskottchen des Konzerns es noch drauf hat. Ein so innovatives wie unterhaltsames Spiel brachte einmal mehr frischen Schwung in 3D-Hüpfgewohnheiten und ging später sogar VR. Dazu aber im richtigen Jahr etwas, denn der vielleicht wichtigste Titel der Switch sollte sogar noch etwas früher kommen. Im April, nur kurz nach dem Launch der Konsole, erschien Mario Kart 8 Deluxe. Ausgehend von den Verkaufszahlen bis heute - 57 Millionen verkaufte Mario Kart 8 Deluxe - heben fast die Hälfte der Switch-Eigner dieses unglaublich spaßige Kart-vergnügen, es kommen weiter neue Kurse heraus und die Beliebtheit dieses Kart Racers ist ungebrochen. Sollte irgendein komischer Spiele-Journalist mal wieder um die Ecke kommen und das Zeitalter der Kartracer endgültig für tot erklären, dann nickt einfach freundlich und spielt weiter Mario Kart 8 (zu meiner Ehrenrettung, es ging um einen Sonic-Kart-Titel…). Und noch ein Spiel sorgte dafür, dass die Switch den bestmöglichen Start hatte: The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das Open-World-Zelda gilt bis heute als ein Meilenstein des Gamedesigns und Musterbeispiel, wie viel Liebe in einem Spiel stecken kann. Damit hatte die Switch dann auch einen Traumstart. Zeit, das nächste Jahr ruhiger angehen zu lassen…

2018 – SMASH! Bros.: Von wegen ruhig! Seit N64-Zeiten ist die Smash-Bros.-Reihe ein regelmäßiger Gewinner und mit jeder Ausgabe steigt die Zahl der Kämpfer. Von Klassikern wie Mario oder Zelda bis hin zu gänzlich absurden Dingen wie dem Strichmännchen aus Game&Watch-Tagen darf hier jeder mitmachen und dank Online, Download und den leicht zu handhabendem lokalem Koop ist Super Smash Bros. Ultimate bis heute wirklich Ultimate. Mario Party kann da nicht ganz mithalten, Super Mario Party ist nach allen normalen Maßstäben ein Mega-Seller, aber wir sind hier bei den Nintendo-Highlights. Und da sind 20 Millionen verkaufte Exemplare fast Durchschnitt. Dass es aber nicht immer nur um Verkaufszahlen geht, bewies Labo. Das innovative Papp-Bastel-Videospiel-Spielzeug-Crossover verkaufte sich zwar eher mäßig, aber dafür konnten die beeindruckenden Papp-Set nichts. Sie überzeugten mit Wertigkeit und Cleverness. Okay, die digitale Seite des ganzen Bastelspektakels konnte eher halb überzeugen, aber als ungewöhnliches Experiment behalte ich die Pappe gern in Erinnerung. Definitiv das ungewöhnlichste Switch-Highlight.

2019 – Bastelstunde für Yoshi: Yoshi’s Crafted World bekommt den Preis für absurde Niedlichkeit. Nun, fast, zweiter Platz, dem eigenen Vorgänger muss es sich doch geschlagen geben. Aber selbst die hinreißenden Papier-Welten von Crafted World können es nicht mit Yoshi’s Wooly World aufnehmen. Mit denen kann es eh nichts auf diesem Planeten aufnehmen. Luigis Mansion 3 hebt den unbeschwerten Grusel-Spaß auf einen technisch neuen Level, wenn es mit Licht und viel Schatten spielt. Der große Horror lag Nintendo schon immer so fern wie es blutige Shooter tun, aber das heißt nicht, dass sie kein Händchen für die Mechaniken hätten. Im November kam dann endlich das erste richtig große Pokémon. Nachdem Let’s Go Pokémon ein wenig Veränderungen wagte, bot Pokémon Schwert und Schild genau die Pokémon-Experience, die man erwartet und der Erfolg gibt der Serie einmal mehr recht.

2020 – Das richtige Spiel zur richtigen Zeit: Die erste Hälfte von 2020 wird in den Geschichtsbüchern dicker markiert werden, brachten wir doch einen guten Teil dieser Zeit unfreiwilligerweise zuhause zu. Mein letztes Ausgehen vor den Lockdowns war ein Treffen mit einem Mitarbeiter von Nintendo. Abends gingen wir in einen sonst brechend vollen Pub, aber an diesem Abend war nur jeder dritte Tisch belegt, alle guckten sich skeptisch an und keiner wusste so richtig, was gerade passiert. Heute wissen wir, was folgte und für viele Menschen war das viel mehr Zeit mit Animal Crossing: New Horizons. Es war das richtige Spiel zur richtigen Zeit, denn Animal Crossing bot vielen den Rhythmus und die Struktur, die man in diesen seltsamen Tagen im Lockdown schnell verlieren konnte. Fast 45 Millionen verkaufte Exemplare, sicher zig Milliarden von Spielstunden, New Horizons hätte zwar sicher auf seinen Erfolg gern verzichtet, wenn das eine Pandemie weniger bedeutet hätte, aber das Leben ist, was es ist. Und New Horizons machte dieses für viele Leute für ein Weilchen besser. Mehr kann sich kein Spiel wünschen. Ach ja, Super Mario 3D All-Stars gab es auch. Ist super. Bisschen teuer vielleicht.

2021 – Metroid, wie es sein soll: Endlich wieder ein 2D-Metroid! Metroid Dread bietet viel von genau der Erkundung, die man bei der Serie liebt und gerade für Leute wie ich, die mit den 3D-Teilen nie ganz warm wurden, war Dread ein Traum. (Falls ihr zur 3D-Fraktion gehört, das Remake von Prime ist auch ein Traum!) Der Schwierigkeitsgrad liegt weit oben, die verschachtelte Station ist ein tolles Labyrinth und die Bosskämpfe haben es in sich. Das nächste 2D-Metroid kann gern etwas schneller kommen: Sieht man von zwei Advance-Titeln ab, war Super Metroid das letzte große 2D-Metroid vor Dread. Da liegen ein paar Jahrzehnte dazwischen. Pokémon-Fans müssen nie so lange warten. Das große neue Doppel Schwert und Schild lag noch nicht lang zurück, da war auch schon ein Remake von Diamant und Perle bereit.

2022 – Pokémon und die seltsamen Farben: 2022 stand dann auch ganz im Zeichen von Pokémon: Ich werde nie aufhören, mich über den Namen „Karmesin und Purpur“ lustig zu machen. Karmesin ist eine so dermaßen obskure Farbe, dass ich sie nachschlagen musste. Nun, den Pokémon-Begeisterten kann es herzlich egal sein, sie tobten das erste Mal durch eine offene Welt und erfreuten sich auch im selben Jahr an Pokémon-Legenden: Arceus. Das perfekte Pokémon für alle, die ein gradlinigeres Abenteuer bevorzugen. Splatoon 3 dagegen hat sich eine Menge Zeit gelassen und gab der Switch endlich den offiziellen Shooter. Die kreative Farbenschlacht bot ein paar neue Ideen, aber ansonsten mehr von dem, was die Reihe vorher zum ultimativen Familien-Shooter machte. Einmal mehr hat Nintendo bewiesen, dass sie ganz sicher auch einen großen Action-Shooter machen könnten. Wenn sie denn nur wollten.

2023 – Link, Mario und sogar Captain Olimar, alle sind sie da: Was für ein Switch-Jahr! Das verflixte siebte Jahr bietet eine wahre Flut an Games. Mit Super Mario Bros. Wonder steht endlich das erste große 2D-Mario für die Switch an und überzeugt einmal mehr auf ganzer Linie (sorry, Sonic Superstars, wir lieben dich trotzdem, blauer Igel). Mit Super Mario RPG kommt ein legitimer Klassiker endlich, nach fast 30 Jahren, nach Europa und Pikmin macht einmal mehr mit Pikmin 4 sein Ding. Und dann ist da natürlich noch das Spiel, das die Switch zu einer besonderen Nintendo-Hardware-Generation macht: Nicht jede davon bekam zwei große Zelda-Titel. Genau das ist der Switch aber nun mit Zelda: Tears of the Kingdom vergönnt. Was uns zu unserem Gewinnspiel zurückbringt…

Macht mit und ihr könnt eine sehr schicke Version der Switch OLED Version gewinnen, die The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Version. Von den Joy-Cons bis zum Dock ist alles mit kleinen, aber feinen Details und ganz viel Zelda-Design versehen, die diese Switch zu einem echten Hingucker machen. Dazu gibt es natürlich noch extra das Spiel dazu, Zelda: Tears of the Kingdom, nach dem sich hier optisch alles richtet, damit ihr gleich loslegen könnt. Und wenn ihr dann durch seid, warten ja noch ein paar Spiele mehr auf euch.

Gewinnt eine The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom OLED Switch Collector's Edition of Attribution

