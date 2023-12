Gewinnt einen SoundCore Space Q45 Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und vielen anderen Extras

Heute gibt es noch mal Klang zu gewinnen und zwar für überall: Der SoundCore Space Q45 ist ein Over-Ear-Kopfhörer mit einem gigantischen Akku, einem Premium-Look und hohem Tragekomfort. Er ist eine erstklassige Wahl für Musikliebhaber und Technikenthusiasten.

Das auffälligste Merkmal des SoundCore Space Q45 ist sein Premium-Look. Der Kopfhörer wurde sorgfältig gestaltet. Er hinterlässt einen eleganten und hochwertigen Eindruck. Edle Aluminium-Akzente verbessern nicht nur seine Optik, sondern auch seine Haltbarkeit. Das weiche, hautfreundliche Material sorgt für angenehmen Tragekomfort. So kann man den Kopfhörer auch über lange Musikhör-Sessions hinweg tragen, ohne unangenehme Druckstellen zu entwickeln.

Ein weiteres herausragendes Merkmal des SoundCore Space Q45 ist seine Soundqualität. Der Kopfhörer bietet ein beeindruckendes Klangerlebnis dank 40 Millimeter-Treibern und der 'Hi-Res Wireless Audio'-Zertifizierung. Die Treiber sind doppelt beschichtet und bestehen aus hochwertigen Materialien wie Metall und Keramik. Dadurch wird eine präzise Wiedergabe von Bässen und Höhen ermöglicht, wodurch die Musik in all ihren Facetten glasklar und detailreich wiedergegeben wird. Egal, welche Musikrichtung ihr bevorzugt - Pop, Rock, Klassik oder elektronische Musik - der SoundCore Space Q45 bietet Ihnen ein Sounderlebnis, das Ihre Erwartungen übertreffen wird.

Der Kopfhörer verfügt über Active Noise Cancelling (ANC), das mit vier Mikrofonen störende Umgebungsgeräusche effektiv blockiert, sodass ihr Musik in Ruhe genießen können. Die KI-Technologie passt die Intensität des ANC automatisch an die Umgebungslautstärke an. Dadurch wird sichergestellt, dass ihr immer die bestmögliche Geräuschunterdrückung erhalten. Der SoundCore Space Q45 bietet eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden, selbst mit aktiviertem ANC. Das ist rekordverdächtig und bedeutet, dass ihr tagelang Musik hören können, ohne den Kopfhörer aufladen zu müssen. Ohne ANC Geräuschunterdrückung können ihr sogar erstaunliche 65 Stunden Musikgenuss aus einer einzigen Akkuladung erleben.

Der SoundCore Space Q45 bietet außerdem eine erstklassige Konnektivität durch die neuesten Bluetooth-Technologien, um eine stabile und schnelle Verbindung zu euren Geräten herzustellen. Darüber hinaus besitzt er intuitive Touch-Bedienelemente, mit denen ihr Musik, Anrufe und ANC-Einstellungen einfach steuern können.

Wenn ihr den SoundCore Space Q45 gewinnen möchtet, dann beantwortet dise Frage bis zum 26.12.2023:

