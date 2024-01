Granblue Fantasy: Relink im Test - So kurz davor, das perfekte Action-JRPG zu sein

Relink präsentiert eine spannende Welt und ausgearbeitete Charaktere, die euch durch das flüssige Kampfsystem in Ekstase versetzen. Leider fehlt der Fantasy-Geschichte genug Tiefe und Eigenständigkeit, um vollends zu überzeugen. Auch das fehlende Crossplay stößt sauer auf.

Granblue Fantasy: Relink Release: 1.2.2024

Erhältlich für: PlayStation 5, PlayStation 4, PC

Genre: Action-RPG

Preis: 59,99

Entwickler: Cygames

Publisher: Cygames

Getestet auf PlayStation 5

Fast ist es da, das actionlastige Anime-Rollenspiel in einem brandneuen Universum, das sieben Jahre auf sich warten ließ. Für Granblue Fantasy: Relink setzte sich selbst Platinum Games an den Entwickler-Tisch (und sprang wieder ab). Relink, der erste vollwertige Konsolentitel des Granblue-Fantasy-Universums, ist das Versprechen auf ein actionreiches Abenteuer mit gewaltigen Luftschiffen, gigantischen Astralbestien, wunderschönen, schwebenden Inseln und einer lebendigen Crew, die selbst One Piece Konkurrenz machen will. Kann Relink dieses Versprechen wirklich halten? Das schauen wir uns im Folgenden an, wie immer findet ihr die ausführliche Version des Tests im obigen Video.

Erstaunlich viele bekannte Variablen

Erwischt: Ganz so brandneu ist diese Fantasy-Welt nicht, denn dahinter steht ein japanisches Mobile Game von Cygames, dem gleichen Entwicklerstudio, mit Tetsuya Fukuhara an der Spitze, das sich diesen März bereits zehn Jahre konstanter Beliebtheit erfreut. Mehr zum Franchise und zum Studio erfahrt ihr in unserer Vorschau. Relink bietet einen Single-Player-Modus mit einer etwa 16-Stunden langen Geschichte und einen Online-Multiplayer mit über 100 Quests. Eine Online-Verbindung braucht ihr für den ersten Teil nicht. Wir befinden uns, wie für Granblue Fantasy üblich, weiterhin in Zegagrande, einem Himmelskönigreich, in dem einst Götter herrschten, die derzeit als Sternensiedler existieren, aber die vielen Inseln des Königreichs weitestgehend in Ruhe lassen.

Granblue Fantasy: Relink im Test of Attribution

In Relink macht sich, je nach Wahl, Held Gran oder Heldin Syta ein weiteres Mal auf, um das blauhaarige Mädchen namens Lyria, der unglaubliche Kräfte innewohnen, zu retten. Dieses Mal vor Lilith, einer mächtigen Entität, die bedrohliche Ziele verfolgt. Die Figuren scheinen interessant, doch verlieren sich gerne mal in ausschweifenden Dialogen, die ihr während der Erkundung nicht umgehen könnt. Viele Einzelheiten werden zudem durch ellenlange Texte geschildert, die sich sowohl in eurem Tagebuch, als auch in Sammelgegenständen oder einem Glossar wiederfinden. Ihr könnt Relink allerdings ohne Vorkenntnisse spielen, auch ohne jedes Fundstück lesen zu müssen, denn die Welt und ihre Charaktere entfalten sich deutlich genug, um sich schnell zurechtzufinden. Eure Himmelscrew besteht bereits zu Anfang aus sieben Charakteren, die sich untereinander kennen. Zudem könnt ihr durch Mitgliedskarten weitere Figuren anheuern. Sie alle können gesteuert werden und die Welt erkunden oder an Kämpfen teilnehmen.

Ein ganz besonderes Highlight

Was der Geschichte mangelt, ergänzt das Kampfsystem doppelt und dreifach. Das Echtzeit-Kampfsystem ist bis ins letzte Detail durchdacht und fühlt sich unglaublich geschmeidig an. Kampfstil und Steuerung unterscheiden sich bei allen freischaltbaren 19 (!) Figuren deutlich. Jedes neue Crewmitglied kann die Welt erkunden, kämpfen und an der Geschichte teilnehmen. Sie erhalten zudem eigene Dialoge, was ihnen erstaunlich viel Charakter verleiht; wer lesen mag, findet zusätzlich ihre Entstehungsgeschichten im Tagebuch. Auch die Fähigkeitenbäume sind entsprechend vielfältig. Durch die unterschiedlichen Elemente und Waffen macht es Spaß, verschiedene Figuren auszuprobieren, auch wenn der Fokus klar auf Klingenkämpfern liegt.

Umso erstaunlicher, dass sich jeder Einzelne anders anfühlt. Besonders gelungen sind hierbei die vielfältigen Bosskämpfe, von denen es bei Relink nicht zu wenig gibt. Damit meine ich nicht nur das Gegnerdesign, sondern die Bosse selbst, die sich bei Angriffsmustern, Fähigkeiten, sogar Größe und damit der verbundenen Herangehensweise zum Sieg unterscheiden. Jeder einzelne Boss ist zudem in einer Geschichte verwoben und bedient ein eigenes Reich, was die Welt sofort lebendiger erscheinen lässt. Diese Herangehensweise hätte ich mir statt der vielen Texte an jeder Stelle in Relink gewünscht.

Granblue Fantasy: Relink bietet erstaunlich viele Optionen für Barrierefreiheit. Neben drei Optionen zur Handhabung des Kampfsystems bietet das Spiel ein Menü für Farbblindheit.

Übrigens: Schaltet den Großteil der neuen Figuren am besten erst frei, wenn ihr ein ordentliches Level erreicht habt, sonst verbraucht ihr viele Ressourcen für die Fähigkeitenbäume, denn die Crewmitglieder starten immer mit eurem Level. So erspart ihr euch unnötigen Grind, den es während der Geschichte zum Glück nicht gibt.

Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich darauf hinweisen, dass ich den Online-Multiplayer hier nachtragen werde, sobald das Spiel draußen ist, denn ich kann ihn natürlich erst ausprobieren, wenn ich Online spielen kann. Zu bemängeln ist hier, dass es weder Cross-Save noch -Play zwischen PC und PlayStation gibt, was hoffentlich in Zukunft ergänzt wird. Pläne dazu sind derzeit nicht bekannt. Generell bin ich positiv gestimmt, denn statt KI kann ich mir echte Spielerinnen und Spieler im Questsystem sehr einfach vorstellen, die Frage ist eher, ob es technisch funktioniert, wobei sich Cygames bei den Versus-Spielen schon sehr kompetent zeigt. Finale Einschätzungen dazu folgen in Kürze.

Granblue Fantasy: Relink - Fazit

Granblue Fantasy: Relink ist ein ordentliches Action-RPG mit einem klaren Fokus auf das Kampfsystem. Dieses funktioniert nicht nur einwandfrei, sondern arbeitet alle 19 Figuren so aus, dass sich jeder Charakter gänzlich eigen spielt. Schnell wird klar, dass sieben Jahre Entwicklung in das Herzstück "Action" geflossen sind. Leider kann der Teil rund ums Rollenspiel da nicht mithalten. Die Erzählung hat Schwierigkeiten dabei, Emotionen zu wecken, zu viel wird durch Dialoge und Texte vermittelt, die Fantasy-Elemente wirken abgenutzt und der Soundtrack klingt zu sehr nach anderen Franchises. Als Gesamtwerk ist das aber kein Problem, denn beispielsweise bilden die häufigen Bosse ein echtes Highlight. Sie sind nicht nur auf diverse Angriffsmuster und ein beeindruckendes Design beschränkt, sondern bringen Abwechslung in das Geschehen und verbinden so Kampf mit Handlung auf eine einzigartige Weise.

Die über 100 Quests für den Multiplayer sind eine ähnliche Mischung aus bekannten Mustern und erfrischenden Ideen, dass es (noch?) kein Crossplay oder -Save gibt, ist dabei schade. Wie die Server-Performance ist, bleibt abzuwarten. Insgesamt ist Relink ein ernstzunehmendes Action-RPG mit für Cygames erstaunlicher Qualität. Das Spiel kann sich durchaus mit Größen von Square Enix und Bandai Namco messen. Wer Interesse an einem frischen Schauplatz hat und actionreiche Kämpfe einer tiefschürfenden Geschichte vorzieht, kann nichts falsch machen.