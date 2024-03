Dieses PS4-Exklusivspiel könnte bald für PS5 und PC erscheinen

Angeblich befindet sich derzeit ein Remaster von Gravity Rush 2 für PlayStation 5 und PC in Arbeit.

Eine Ankündigung des besagten Remasters sei wiederum für Mai geplant.

Die nächste PC-Umsetzung von Sony?

Das Gerücht stammt von User Orangee auf dem Discord-Server Team Alua Gravity Rush (via Insider Gaming). Orangee hatte zuvor korrekt vorausgesagt, dass ein Gravity-Rush-Film in Arbeit sei und man auf der CES einen ersten Eindruck davon bekommen würde. Was sich letztlich als wahr herausstellte.

Orangee gab nun an, dass sich ein Remaster von Gravity Rush 2 in Arbeit befinde und erste Spieltests bereits stattfinden würden.

Zuerst soll das Remaster demnach für die PlayStation 5 erscheinen, anschließend für den PC.

Zu bedenken ist, dass Orangee zwar schon einmal richtig lag, doch darüber hinaus noch nicht für weitere Leaks bekannt ist. Erst einmal sollten wir das alles also mit etwas Vorsicht genießen.

Sofern es denn stimmt: Würdet ihr euch über ein Remaster von Gravity Rush 2 freuen?