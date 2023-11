Günstig Starfield spielen? Am besten mit der Xbox Series X für nur 399 Euro!

Auch wenn Microsoft nicht ganz so häufig aufsehenerregende Exklusivtitel für die Xbox herausbringt wie Sony auf seiner PlayStation, sind doch immer wieder ein paar Spiele dabei, die man in irgendeiner Form doch mal gesehen haben sollte, und sei es nur, um mitreden zu können.

Trotz aller Probleme von Bethesdas Starfield, ist es doch einer dieser Titel, von denen man sich gerne selbst ein Bild machen will.

Wem allein danach der Sinn steht, der findet mit der Xbox Series X die aktuell günstigste Hardware, um den Weltraum-Titel in all seiner aufwendigen Pracht zu erleben. Ein gutes Angebot hierfür schnürt aktuell Amazon, indem es die Xbox Series X für nur 399 Euro anbietet

Hier geht es zum Angebot: Xbox Series X für nur 399 Euro bei Amazon.de.

Lediglich das Spiel muss man sich dann noch besorgen, aber das sollte ja vor allem wegen des Game Pass nicht die größte Hürde darstellen. Der ist dann auch der Grund, warum man aktuell auf der Xbox Series am günstigsten zockt, sofern man denn auf Titel wie The Last of Us, Uncharted oder God of War verzichten kann.