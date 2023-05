Happy Star Wars Day! Alle kommenden Star Wars Games im Überblick - Darauf könnt ihr euch freuen!

May the 4th be with you! Heute ist der jährliche Star-Wars-Tag, was heißt, dass ihr von allen Seiten mit Star Wars bombardiert werdet. Natürlich auch von uns! Anlässlich dieses Tages schauen wir uns an dieser Stelle einmal im Überblick an, welche Star-Wars-Spiele sich derzeit in der Entwicklung befinden und wann mit ihnen zu rechnen ist.

Nachdem die Star-Wars-Lizenz nicht mehr exklusiv bei Electronic Arts liegt, hat sich nämlich einiges getan und auch andere Publisher und Entwickler springen auf den Star-Wars-Zug mit auf. Legen wir los…

Star-Wars-Spiel von Massive

Fakten Entwickler / Publisher Massive Entertainment / Ubisoft Plattformen PC und Konsolen (noch nicht näher benannt) Release-Datum Noch nicht bekannt

2021 wurde das Star-Wars-Projekt von Ubisoft und Entwickler Massive Entertainment angekündigt, seitdem war aber leider nicht mehr viel davon zu hören. Damals hieß es, es solle ein Story-fokussiertes Open-World-Spiel werden, allerdings blieb unklar, in welcher Zeitepoche es spielt. Zum Einsatz kommt Massives Snowdrop-Engine, die unter anderem für The Division oder Mario + Rabbids eingesetzt wurde.

Star Wars Hunters

Fakten Entwickler / Publisher Zynga Plattformen iOS, Android, Nintendo Switch Release-Datum 2023

Star Wars Hunters ist ein Multiplayer-Spiel in einem etwas Comic-artigen Look, in dem ihr in der Third-Person-Perspektive Wettkämpfe in Arenen tragt. Diese orientieren sich an bekannten Star-Wars-Welten und ihr könnt verschiedene Charaktere und Klassen spielen, die sich für unterschiedliche Zwecke eignen. In Modi wie Huttenball, Kontrolle und Eskorte kämpft ihr dabei um den Sieg in diesem Free-to-play-Titel. Ob noch weitere Plattformen außer den genannten in den Genuss des Spiels kommen, bleibt aber vorerst unklar.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Fakten Entwickler / Publisher Saber Interactive, Lucasfilm Games, Sony Interactive Entertainment Plattformen PC, PlayStation 5 Release-Datum Noch nicht bekannt

Auf ein solches Projekt haben viele Fans lange gewartet. Nach der Ankündigung verlief allerdings nicht alles reibungslos. Das anfangs verantwortliche Studio Aspyr Media soll nach Problemen bei der Entwicklung gegen Saber Interactive ausgetauscht worden sein. Die beteiligten Unternehmen seien mit dem Fortschritt nicht zufrieden gewesen. Anfangs ist die Veröffentlichung für PlayStation 5 und PC geplant und auch, wenn Probleme während der Entwicklungsphase nicht gerade zuversichtlich stimmen, hoffen wir doch, dass dieses RPG-Juwel das Remake bekommt, das es verdient.

Star Wars Eclipse

Fakten Entwickler / Publisher Quantic Dream / NetEase Plattformen Noch nicht bekannt Release-Datum Noch nicht bekannt

Die Geschichtenerzähler von Quantic Dream (Detroit, Beyond: Two Souls) versuchen sich an einem Star-Wars-Spiel. Es wird als das bisher ambitionierteste Projekt des Studios bezeichnet und soll actionreiches Gameplay mit einer verzweigten Geschichte kombinieren. Schauplatz ist eine noch nicht erkundete Region des Outer Rim in der Ära der Hohen Republik, eine Zeit, in der sich die Republik und der Jedi-Orden auf ihrem Höhepunkt befinden. Viele Details sind noch nicht bekannt, aber auch hier sollen eure Entscheidungen wieder zahlreiche mögliche Konsequenzen haben.

Star-Wars-Shooter von Respawn

Fakten Entwickler / Publisher Respawn Entertainment / Electronic Arts Plattformen Noch nicht bekannt Release-Datum Noch nicht bekannt

Abseits der Star-Wars-Jedi-Reihe arbeitet Respawn Entertainment auch an einem neuen Ego-Shooter im Star-Wars-Universum. Dieser entsteht unter der Leitung von Game Director Peter Hirschmann, der früher unter anderem an den ersten Battlefront-Spielen, The Force Unleashed, und vielen weiteren LucasArts-Projekten beteiligt war. Konkretere Details zum Shooter liegen noch nicht vor.

Star-Wars-Strategiespiel von Bit Reactor

Fakten Entwickler / Publisher Bit Reactor / Electronic Arts Plattformen Noch nicht bekannt Release-Datum Noch nicht bekannt

Für das Star-Wars-Strategiespiel, an dem EA, Respawn und das neu gegründete Studio Bit Reactor arbeiten, gilt ähnliches wie für den Shooter. Viel ist bisher nicht bekannt, außer dass es ein Stragegiespiel wird. Echtzeit? Rundenbasiert? Wir wissen es noch nicht. An der Spitze des Studios steht aber Greg Foerstch, der langjährige Erfahrungen mit Civilization, XCOM und vielen weiteren Spielen vorweisen kann. Geht es also womöglich in diese Richtung? Wir werden es sehen.

Star-Wars-Spiel von Amy Hennig

Fakten Entwickler / Publisher Skydance New Media Plattformen Noch nicht bekannt Release-Datum Noch nicht bekannt

Nachdem ihr vorheriges Star-Wars-Projekt bei EA eingestellt wurde, arbeitet Uncharted-Schöpferin Amy Hennig mit ihrem Team bei Skydance New Media an einem brandneuen Action-Adventure. Auch hier gibt es noch nicht sehr viele konkrete Details. Zur Ankündigung der Partnerschaft hieß es aber, mein sei unter anderem von ihrer Vision kinoreifer interaktiver Unterhaltung überzeugt. Also ein Mix aus Uncharted und Star Wars? Womöglich. Es gibt schlechtere Ideen.

