Kommt Star Wars: KotOR Remake erst in über einem Jahr? Es sieht nicht gut aus

Das Remake zu Star Wars: Knight of the Old Republic könnte erst in über einem Jahr erscheinen. Diese ermüdend lange Wartezeit deutet Embracer an. Angeblich befindet sich das Remake immer noch in der Entwicklung bei Saber Interactive und aktuelle sieht es nicht danach aus, als könnten wir das Spiel innerhalb der nächsten 12 Monate erwarten.

Könnte es sich hierbei um KotOR handeln?

Heute kündigte die Embracer Group an, dass sie einen großen Teil von Saber verkaufen will. Zu Saber gehören viele Studios, die an aktuellen Projekten arbeiten. Der Deal könnte Embracer 500 Millionen Dollar einbringen. Laut Jason Schreier von Bloomberg, wird Embracer zwar Aspyr Media behalten, die am KotOR-Remake arbeiten, doch das Star-Wars-Spiel soll an Saber gehen. Trotzdem wird erwartet, dass der Titel ein gemeinsames Projekt bleibt.

Yes that’s going with Saber — Jason Schreier (@jasonschreier) March 14, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

In der heutigen Ankündigung des Deals sagte Embracer, dass zurückbehaltenen Vermögenswerte, "einschließlich zweier gemeinsamer Projekte mit dem Käufer" ein ganz bestimmtes Spiel beinhalten. Dabei soll es sich um ein "zuvor angekündigtes AAA-Spiel auf Basis einer großen Lizenz" handeln. Zumindest füllt das Remake von Star Wars: KotOR hier alle Checkboxen aus.

Mehr zu Star Wars KotOR Remake:

Saber gehört jetzt nicht mehr zu Embracer, nimmt man die Metro-Entwickler mit?

Disney glaubt an Star Wars Knights of the Old Republic Remake und sieht ein großes Interesse

Kommt das Remake von Star Wars KotOR noch? Neueste Gerüchte verheißen nichts Gutes

Während einer Telefonkonferenz ging Embracer auf diesen AAA-Titel ein, dessen Name nicht genannt wurde. So glaubt das Unternehmen nicht, dass eine Fertigstellung innerhalb der nächsten 12 Monate realistisch ist. "Ich denke, dass diese Art von Spiel eine Menge Liebe und Respekt braucht, daher denke ich, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis es veröffentlicht wird", so Embracer-CEO Lars Wingefors.

Auf die Aussage eines Teilnehmers, dass es sich bei dem Spiel um das KotOR-Remake handle, sagte Wingfors nur: "Ist das der Fall und wer wird dafür verantwortlich sein, weil ich glaube, dass es an Saber übertragen wurde?" Weitere Kommentare bezüglich des Lizenzspieles gab es nicht.