Helldivers 2: Beste Taktikausrüstungen und Stratagems

Ohne die vielen verschiedenen Taktikausrüstungen - auch Stratagems genannt - wäre Helldivers 2 nur ein weiteres Ballerspiel unter vielen. Aber mit Taktikausrüstungen wird es zu einem ganz besonderen, das auch eine Menge Taktik mit aufs Schlachtfeld trägt.

Nicht nur ist es wichtig, sich mit seinem Team vor einer Mission gut abzusprechen, um möglichst viele verschiedene Einsatzbereiche mit den Stratagems abzudecken. Ihr müsst auch mitten im Kampf und oft unter massivem Gefechtsdruck entscheiden, welche dieser Taktikausrüstungen ihr wann und wohin bestellen wollt.

Da in Helldivers jede Mission anders ist und die beiden Gegnerfraktionen auch unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, sind die besten Taktikausrüstungen natürlich relativ. Aber dieser Artikel soll euch helfen, ein bisschen besser abzuschätzen, wann es sich lohnt, welche Ausrüstung mitzunehmen.

Übersicht:

Die beste Taktikausrüstung in Helldivers 2

Es ist unablässig für euer Überleben, dass ihr in jeder Situation das passende Stratagem aufs Schlachtfeld abwerfen lasst. Die Dinger entscheiden ohne jede Übertreibung über Sieg und Niederlage. Manche Missionsziele lassen sich ohne entsprechende Taktikausrüstung nicht einmal absolvieren.

Erst mit einem eingespielten Team, das sich gut darüber abstimmt, welche Stratagems mit in den Kampf zu nehmen sind, kommt man auf den höheren Schwierigkeitsgraden gut voran.

So sieht es aus, wenn ihr vor Missionsbeginn eure Stratagems beziehungsweise Taktikausrüstung wählt.

Deshalb haben wir für euch eine Liste der besten Taktikausrüstungen in den Kategorien Offensiv, Defensiv und Vorrat zusammengestellt, die euch auch helfen sollen, einen besseren Einstieg zu finden.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch, wasserdicht zu sein. Für jedes der Stratagems in Helldivers 2 gibt es einen guten Anwendungsbereich. Einige sind allerdings spezialisierter ausgelegt als andere. Zugleich geben wir zu bedenken, dass künftige Updates und Patches einiges an den Kräfteverhältnissen ändern dürften, sollte sich herausstellen, dass einige Taktkausrüstungen nicht so oft genutzt werden, wie vom Entwickler Arrowhead vorgesehen.

Und natürlich haben wir die Stratagems, die ihr sowieso auf jeder Mission dabei habt, nicht abgedeckt. Wann ihr gefallene Mitspieler durch Verstärkung ersetzt, fehlende Mission herbeibeordert oder ein SOS-Signal absetzt, sollte eigentlich selbsterklärend sein.

Beste Taktikausrüstung offensiv

Hier unsere Empfehlungen für offensive Stratagems:

Adler-Luftschlag / Adler-Streubombe

Orbital-Präzisionsschlag

Adler – 500-KG-Bombe

In Sachen Angriff gibt es eine Menge Auswahl, wenn es um die Taktikausrüstung in Helldivers 2 geht. Dedizierte Anwendungsbereiche gibt es ebenso wie allgemein nützliche Stratagems, denn wenn es Bumm macht, mögen die Gegner das selten. Wir empfehlen euch deshalb tatsächlich alle Taktikausrüstungsgegenstände einmal selbst auszuprobieren.

Eine der offensivsten Taktikausrüstungen ist unserer Meinung nach der Adler-Luftschlag, ein “Bombensperrfeuer, das einen flächendeckenden Explosionsteppich erzeugt”, so steht es zumindest in der Anleitung, Kadett. Der erstreckt sich seitlich zur Abwurfrichtung eures Signals und erfolgt mit einer Anforderungszeit von 3 Sekunden fast unmittelbar. Der Pilot des Adler-Bombers zielt dabei auf nichts Bestimmtes, und schlägt so eine schöne Schneise der Zerstörung in anstürmende, mittelgroße Horden.

Die Detonation ist stark genug, bestimmte Gebäude zu zerstören, was bei einigen Missionszielen praktisch ist, und macht diversen gepanzerten Gegnern den Garaus. Der Cooldown zwischen zwei Angriffen beträgt nur 15 Sekunden. Danach muss der Adler zum Nachladen fortgeschickt werden. Ihr könnt den Adler auch nach dem ersten Angriff schon zum Nachladen schicken, wenn ihr wisst, dass ihr seine Unterstützung in Kürze zweimal in schneller Folge benötigen werdet.

Die Adler-Streubombe ist eine starke Alternative, wenn es in erster Linie gegen feindliche Einheiten gehen soll. Gebäude zerstört ihr damit nämlich nicht. Dafür ist das bombardierte Gebiet größer und in starken Gegner-Anstürmen erzeugt ihr auf diese Weise mehr Stoppwirkung. Außerdem kann dieses Stratagem das Gebiet viermal attackieren, bevor es nachladen muss.

Der Orbital-Präzisionsschlag kommt von etwas weiter her, nämlich aus der Umlaufbahn. Es ist die erste offensive Taktikausrüstung, die euch das Spiel mit auf den Weg gibt. Hiermit müsst ihr recht präzise zielen (wie der Name schon sagt), aber weil es sehr stark und noch dazu kostenlos von Anfang an eine Option ist, sehr große Gegner, Gebäude und Nester zu zerstören, ist es bis spät ins Spiel hinein eine gute Wahl. Zwischen einzelnen Angriffen muss man zwar lange Sekunden warten und gegen schnelle Ziele ist er nicht wirklich geeignet. Dafür ist mit “vor, vor, oben” die Tastenkombination fix eingegeben.

Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem ihr den Orbital-Präzisionsschlag nicht mehr mit auf Einsätze nehmt, auch wenn bestimmte Upgrades die Cooldowns irgendwann verkürzen, ist er einfach eine Idee zu träge in der Anwendung.

Ein weiterer guter Kandidat für die beste offensive Taktikausrüstung ist die Adler – 500-KG-Bombe. Sie erledigt selbst die stärksten Gegner im Spiel. Wenn es ein gezielter Schlag sein muss, gibt es wenig Besseres. Aber verlasst euch nicht darauf, eine größere Welle an Feinden damit zu stoppen. Der andere Haken an diesem Monstrum von einer Bombe ist, dass ihr sie erst auf Level 15 freischalten könnt.

Wie erwähnt hat jedes Stratagem eine Menge unterschiedlicher Anwendungsbereiche (so lange es darum geht, Tod und Verwüstung über die Feinde der Demokratie zu bringen) und ihr werdet bemerken, dass einige in bestimmten Missionen besser zu gebrauchen sind als in anderen. In der Offensiv-Kategorie gibt es einige Stratagems, die eher unterstützend in den Kampfverlauf eingreifen, das Orbital-EMS-Feuer etwa, das alle Feinde betäubt, die seinen Wirkradius betreten. Oder der Orbital-Rauchbeschuss, der bestens dafür geeignet ist, die Sicht- und Feuerlinie der Gegner zu unterbrechen und so dabei hilft, wenn ihr aus einer brenzligen Situation fliehen wollt. Taktikausrüstung wie diese kommt am besten in einem eingespielten Team zur Geltung, in dem man sich genau koordiniert, um mit maximaler Effizienz vorzugehen. Probiert einfach ein wenig aus. Wenn ihr alleine unterwegs seid, seid ihr mit dem Adler-Luftschlag und dem Orbital-Präzisionsschlag bestens beraten, zusammen spielt ihr ein wenig mit unterschiedlichen Kombinationen herum.

Beste Taktikausrüstung defensiv

Unsere Empfehlungen für die besten defensiven Stratagems:

MD-6-Anti-Personen-Minenfeld

A/MLS-4X-Raketengeschütz

E/MG-101-HMG-Schwere MG-Stellung

Beginnen wir mit einer Empfehlung für den Spielbeginn. Das MD-6-Anti-Personen-Minenfeld ist für Horden kleinerer Gegner wahnsinnig gefährlich – aber auch für euch selbst. Denn den Minen ist es egal, ob ihr auf sie tretet, oder der Feind. Ich selbst hatte eine tragische Situation, in der das geworfene Stratagem an einem Gegner hängenblieb, statt auf dem Weg zur Evakuierungszone zu landen, woraufhin ich den Landebereich unseres Taxis zu einer Todesfalle gemacht hatte. Es ist nicht gut für uns ausgegangen.

Trotzdem sind die Minen vor allem früh im Spiel ein extrem wertvoller Schutz für Bereiche, die ihr selbst gerade nicht mit eurem Gewehr abdecken könnt. Sie halten euch effektiv den Rücken frei. Die größeren Gegner hauen diese Minen natürlich nicht um, aber sie dünnen Horden kleinerer Feinde extrem effektiv aus und geben euch akustisches Feedback darüber, was hinter euch passiert. Beachtet nur, dass ihr sie frühzeitig herbei beordert, bis die Dinger angekommen und einsatzbereit sind, dauert es ein wenig.

Andere Defensivoptionen in Helldivers 2 bestehen in den diversen Geschützturmen: Unterschiedliche automatisierte Maschinengewehre, Mörser, Raketen und so weiter und so fort. Jeder ist auf seine Weise nützlich, aber mehr und mehr kristallisiert sich das A/MLS-4X-Raketengeschütz als unser Favorit heraus. Er zerlegt nicht nur gepanzerte Ziele, er konzentriert sein Feuer auch auf die größeren Feinde, sodass ihr eure Munition für die kleineren Biester aufheben könnt.

Ähnlichen Nutzen bringt das E/MG-101-HMG-Schwere MG-Stellung, auch wenn ihr es bemannen müsst und es sich daher nicht so gut für Solo-Missionen eignet. Hierbei könnt ihr euch nicht bewegen und es wäre gut, wenn euch jemand anderes dabei den Rücken freihält. Ansonsten aber ist es eine schöne Gelegenheit, seine eigene Munition zu sparen, während man durch leicht gepanzerte Feinde mäht, wie ein warmes Messer durch nicht besonders harte Butter.

Beste Taktikausrüstung Vorrat

Unsere Empfehlungen für die besten Vorrats-Stratagems:

MG-43-Maschinengewehr / MG101-Stalwart

Railgun

B-1-Vorratspaket

Die Wahl der besten Vorrats-Taktikausrüstung fällt ebenfalls selten leicht. Von automatisierten Verteidigungseinheiten bis zu Waffen, die man sich aus dem Orbit abwerfen lassen kann und dann als dritte Waffe mitnimmt, gibt es schließlich eine ganze Menge.

Trotzdem gibt es zwei recht frühe Waffen-Optionen, die wir den meisten Spielern bedenkenlos ans Herz legen können: Die beiden Maschinengewehre im Angebot. Das MG-43-Maschinengewehr und das MG101-Stalwart. Beide eignen sich bestens für Horden an normal-großen Fußtruppen und auch einige gepanzerte Feinde. Das MG43 ist noch etwas stärker, hat dafür mehr Rückstoß und längere Nachladezeit. Am besten benutzt ihr es geduckt oder am Boden liegend. Die M-105 Stalwart lässt euch ein wenig mobiler bleiben, wenngleich das spürbar auf Kosten der Feuerkraft geht.

Zu beiden dieser Waffen habt ihr schnell Zugang, die MG-43 bekommt ihr direkt zu Beginn, die Stalwart könnt ihr schon kurz darauf freischalten. Beide sind immens zuverlässige Waffen, die euch auf dem Schlachtfeld flexibler und schlagkräftiger machen.

Noch mehr Feuerkraft, auch gegen stärkere Feinde, werft ihr einen Blick auf die RS-422-Railgun. Dieses Gewehr muss vor jedem Schuss kurz aufladen, durchdringt dafür aber auch härter gepanzerte Feinde. Zum Freischalten müsst ihr allerdings schon Level 20 ein. Anfängern wird die Railgun also nicht helfen. Hin und wieder findet man sie aber auch während der Einsätze – probiert sie dann unbedingt mal aus.

Außerdem ist da das B-1-Vorratspaket, das im Grunde der kürzeste Weg ins Herz eurer Mitspieler ist. Mit diesem Stratagem werft ihr einen Rucksack aufs Schlachtfeld ab, den ihr mitnehmt, und mit dem ihr eure Mitspieler und euch selbst mit Munition versorgen könnt.

Lauft einfach zu einem Teammitglied, das Munition braucht und drückt die A beziehungsweise Kreuz-Taste oder E auf der Tastatur, um Magazine abzugeben. Braucht ihr selbst Nachschub, drückt ihr auf dem Controller nach unten, beziehungsweise die Taste 5 auf der Tastatur. Vier mal könnt ihr damit Magazine verteilen, bevor ihr ein neues Vorratspaket abwerfen lassen könnt.

Stratagems in Helldivers 2 freischalten

In jeder Mission verdient ihr euch R, eine Spielwährung, die ihr am Terminal Schiffsmanagement in eurem heimischen Zerstörer ausgeben könnt, um neue Taktikausrüstung zu kaufen. Natürlich müsst ihr für jedes neue Stratagem auch einen bestimmten Level erreicht haben. Super-Erde drückt ja nicht jedem dahergelaufenen Kadetten ihre beste Kriegstechnologie in die Hand.

Offensive Taktikausrüstung ist rot markiert und konzentriert sich auf direkte Feuerkraft. Defensive Taktikausrüstung ist grün und hilft eher dabei, dass ihr eure Stellung verteidigt, während Vorrat-Taktikausrüstung blau gekennzeichnet ist und euer Team auf andere Weise unterstützt. Auch findet ihr hier viele zusätzliche Waffenoptionen.