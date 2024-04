Entwickler von Helldivers 2 wollen die Konkurrenz in den Boden stampfen

Der fortwährende galaktische Krieg und das ständige Hin und Her sind nur zwei der Dinge, die die Fans von Helldivers 2 begeistern.

Es ist immer etwas los und das Entwicklerstudio Arrowhead verfolgt für die Zukunft ambitionierte Ziele.

Das Studio hat Großes vor

Auf Reddit äußerte sich Arrowheads CEO John Pilestedt zu einem Thema, in dem der Beitragsersteller erläuterte, wie die Leute die Natur der Live-Service-Entwicklung falsch verstehen und welche Verpflichtungen gegenüber seinen Partnern (etwa Sony) habe.

"Ich schätze deine Gedanken und deinen Beitrag", antwortet Pilestedt. "Lass mich etwas Kontext hinzufügen. Arrowhead ist ein unabhängiges Unternehmen, das den Mitarbeitern des Studios gehört und nicht von Aktionären im herkömmlichen Sinne beeinflusst wird. Natürlich sind wir in einer großartigen Partnerschaft mit Sony, in der wir uns über die zu erreichenden Ziele einigen usw. Aber es gibt keine zwingenden Aufgaben oder Anforderungen per se."

Die Community diskutiert schon seit einer Weile über bestimmte Bugs und ob diese vom Studio priorisiert werden sollten. Pilestedt sagt dazu: "Wir wollen das Beste in der Branche liefern und versuchen unsere Bemühungen zwischen der Behebung von Fehlern und neuen Sachen abzuwägen. Es ist einfach zu sagen: 'Nur Fehler beheben, nichts hinzufügen', aber die Realität des Wettbewerbs in dieser Branche ist, dass wir beides tun müssen, um relevant zu bleiben."

Alles in allem sei man nach wie vor in einer Findungsphase: "Die Anforderungen und Erwartungen an das Studio sind hoch, alle Augen sind auf uns gerichtet, und wir haben ein einziges Ziel - das beste Live-Spiel zu machen, das ihr je gespielt habt. Wir müssen nur unseren Rhythmus und unser Gleichgewicht finden."

Wenn es weiter so läuft wie bisher, dürfte Helldivers 2 sicherlich noch ein langes Leben vor sich haben. Wozu dann auch viel Arbeit vonseiten des Entwicklerstudios gehört.

Später erläuterte er noch, dass seine Kommentare nicht zu "defensiv" sein sollten: "Ich weiß, dass wir es als Studio besser machen können... die Spielebranche ist ein kompliziertes Biest. Wir müssen relevant bleiben und alle unterhalten, während wir Dinge reparieren. Die Erwartungen unserer Freunde bei PlayStation sind ziemlich einfach: 'Macht ein tolles Spiel für die Spieler. Wir vertrauen euch.'"