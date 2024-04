Helldivers 2: Fehlerbehebungen dauern, weil das Team immer noch klein ist

Arrowhead gibt sich alle Mühe, jeden Monat eine neue Kriegsanleihe herauszubringen und die größten Fehler zu beheben. Doch das Entwicklerteam ist nicht mit dem überwältigenden Erfolg von Helldivers 2 mitgewachsen und so verzögern sich die Behebungen.

Das kleine Team kann nur so viel schaffen

"Arrowhead hat im Vergleich zum Erfolg des Spiels immer noch ein sehr kleines Team, und obwohl wir eine spezielle Qualitätssicherung haben, sind die Leute, die beispielsweise Fehler bei Waffen und Rüstungen beheben, dieselben Leute, die für die Herstellung neuer Waffen und Rüstungen verantwortlich sind", so der stellvertretende Community-Manager SpitzerFX auf Reddit.

Große Studios können einfach dedizierte Teams einsetzen, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Bei Arrowhead sind die Kapazitäten für eine solche Verteilung nicht vorhanden.

Mehr zu Helldivers 2:

Helldivers 2 offen für Crossover, will aber "nicht wie Fortnite werden"

Helldivers 2 Patch Notes: Update 1.000.203 beseitigt rote Boxen und Absturzursachen

Helldivers 2 ohne Transmog - Weil ja auch "kein Apfel nach Bacon schmeckt"

"Es ist uns wichtig, den Rhythmus beizubehalten, den wir versprochen haben – eine Kriegsanleihe pro Monat –, aber ebenso wichtig ist es für alle, die eklatanten Bugs und technischen Probleme zu beheben. Eine Arbeitswoche hat einfach nur eine begrenzte Zeit."

Das Studio hinter Helldivers 2 scheint also Prioritäten zu setzen. Die demokratischen Helldiver müssen also hier und dort etwas länger auf eine Behebung warten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Spieler, die diese Fehler länger zu ihrem Vorteil ausnutzen können. Arrowhead hält so ein Verhalten allerdings für sehr "undemokratisch".