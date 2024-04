Helldivers 2: Jäger finden und töten – so geht’s

Achtung: Jäger kann man im Eifer des Gefechts leicht mit den „Pirschern“ verwechseln, die eine recht ähnliche Statur haben. Ihr könnt sie daran unterscheiden, dass Jäger nicht ganz so wuchtig daherkommen und eher einen hellen sandbraunen Panzer haben, während die Pirscher eher einen grauen Panzer mit deutlichen schwarzen Akzenten haben. Deutlichster Unterschied ist aber ihre Flügelform und -Farbe: Bei den Jägern sind die Flügel in der Regel nach oben gebogen und haben eine orange Farbe, während die Flügel von Pirschern größer, nach unten gebogen und eine rötlich sind.

Jägern könnt ihr erst ab der Schwierigkeitsstufe Mittel begegnen, dann aber in allen roten Sektoren (der orange Bereich der Terminiden rechts auf der Karte des Galaktischen Krieges). Sie wuseln im Grunde überall auf Terminiden-Missionen herum und agieren sowohl als Vorhut und Späher im größeren Umkreis von Nestern oder Erkundungstrupps in freier Wildbahn, als auch als Kampfeinheiten in großen Schwärmen und im Verbund mit anderen Käfer-Einheiten bei Angriffen und der Verteidigung.

Jäger sind die noch nicht ausgewachsene Form der Pouncer und gehören eher zu den kleineren Käferarten, die euch in Helldivers 2 begegnen werden (etwas kleiner, als die Krieger). Sie erinnern mit ihren vier langen Beinen, zwei scherenartigen Vorderklauen und den kurzen Flügeln etwas an übergroße Heuschrecken oder Gottesanbeterinnen.

Jäger töten – so könnt ihr die lästigen Hunters in Helldivers 2 eliminieren

Jäger sind die einfachen Soldaten der Terminiden, gelten unter Helldiver aber oftmals als die fiesesten und lästigsten Bugs überhaupt. Sie greifen nämlich (wie ihre erwachsene Form) in großen Schwärmen und / oder im Verbund mit anderen Käfern an und können dank ihrer kurzen Flügel weite Sprungangriffe ausführen. Auf kurze Distanz zersäbeln sie Helldiver auch gerne mit ihren Vorderklauen oder treffen mit ihren peitschenden Zungenhieben. Was die kleinen Schaben aber so richtig lästig macht, ist ihre erstaunlich gut entwickelte Fähigkeit, Angriffen auszuweichen (die KI leistet hier ganze Arbeit).

Hinzu kommt, dass Jäger extrem flink (schneller als Krieger oder Scavengers), besonders aggressiv und strategisch vorgehen. Sie setzen sich nämlich gerne von anderen Jägern / Käfern ab und versuchen, euch in die Flanke zu fallen oder euch von hinten zu erwischen. Aufgrund ihrer Wendigkeit und weil sie als einer der wenigen Gegner Angriffen ausweichen, sind sie nicht immer leicht zu treffen. Es braucht etwas Übung (und eine Schrotflinte) und Wissen, um sie sich vom Hals zu halten:

Agiert im Team

Helldivers 2 ist für Koop ausgelegt und gerade bei den oftmals in großer Anzahl auftretenden Jägern ist ein Team die beste Antwort. Hier könnt ihr euch gegenseitig den Rücken decken und / oder ein bis zwei gute Schützen abstellen, die sich (nicht nur, aber bevorzugt) um die Jäger kümmern, die sich in eure Flanke schlagen wollen.

Die richtigen Waffen

Jäger sind nicht gepanzert und halten nur sehr wenig Schaden aus, daher könnt ihr quasi alle Waffen verwenden. Es gibt aber ein paar Karren, die sich besonders eignen: Für kurze Distanzen empfehlen wir eine Schrotflinte oder – wenn ihr etwas zielgenauer seid – ein Sturmgewehr. Auch ein Flammenwerfer oder Bogen-basierte Waffen sind effektiv, wenn ihr ein Fan davon seid. Bei größerer Entfernung könnt ihr zu einer beliebigen Präzisionswaffe oder Unterstützungswaffe wie M-105-Stalwart, AC-8-Automatische Kanone, APW-1-Anti-Materie-Gewehr, GR-8-Rückstoßfreies Gewehr, MG-43-Maschinengewehr, RS-422-Railgun und so weiter greifen. Im Grunde funktioniert alles.

Taktikausrüstung

Bei den Stratagems hat sich vor allem der AX/LAS-5-"Guard Dog"-Rover mit seinen 360-Grad Kampf- und Sichtfeld als sehr effektiv gegen die Jäger erwiesen, die sich an euch heranschleichen wollen. Davon abgesehen sind auch die automatischen Geschütze aus der Robotik-Werkstatt recht praktisch, wenn auch oftmals nicht mobil. A/MG-43-MG-Geschütz, A/G-16-Gatlinggeschütz, A/M-12-Mörsergeschütz, AX/AR-23-"Guard Dog", A/AC-8-Automatisches Kanonengeschütz, A/MLS-4X-Raketengeschütz, A/M-23-EMS-Mörsergeschütz können euch in Verteidigungsposition sehr viel Arbeit abnehmen, sind aber oftmals Overkill, wenn ihr es nur mit Jägern zu tun habt.

Schwachpunkte treffen

Jäger halten ohnehin kaum Schaden aus, trefft ihr jedoch ihren Kopf / Fühler, ist sofort Feierabend. Ihr könnt ihnen auch die Beine wegschießen, um sie zu immobilisieren, oder die Vorderklauen, um ihren Schaden zu verringern, in der Regel sterben Jäger aber bereits nach ein bis zwei Treffern, sodass es kaum Sinn macht, auf ihre Gliedmaßen zu zielen.

Achtet auf den Sprungangriff

Jäger greifen euch immer wieder mit einem geradlinigen Sprungangriff aus mittlerer bis großer Distanz an, der sich daran erkennen lässt, dass sie ihre unmittelbar vor dem Sprung ihre Vorderklauen und die Flügel in die Luft strecken und sich aufrichten. Ihr könnt dieser Attacke ausweichen, wenn ihr euch seitwärts bewegt (im Notfall hilft ein Hechtsprung), besser ist es allerdings, wenn ihr sie sofort erledigt, denn wenn sie sich auf euch zu bewegen, sind sie leichter zu treffen… ihr müsst nur schnell genug dafür sein. Wenn ihr kein Risiko eingehen wollt, weicht lieber aus.

Wenn ihr schnell seid, könnt ihr Jäger leicht bei ihrem Sprungangriff in Helldivers 2 aus der Luft holen.

Achtet auf eure Flanken

Insbesondere wenn ihr Solo unterwegs seid und euch mehrere Jäger angreifen, solltet ihr euch ein Exemplar herauspicken, das euch umrunden und in eure Flanke fallen will (nehmt einfach den Jäger, der euch am nächsten ist), und es erledigen, während ihr Distanz zu den anderen Jägern aufbaut. So vermeidet ihr es, dass euch Jäger von der Seite / hinten überraschen.

Nutzt einen Schild

Gegen Jäger allein ist der Rover zwar die bessere Wahl, doch da in der Regel auch noch viele andere Käfer auf den Schlachtfeldern mitmischen, ist ein Schildgenerator-Rucksack oft als Allround-Lösung besser. Damit überlebt ihr – je nach Schwierigkeitsgrad – ein bis mehrere Treffer mehr von Jägern.

Betäuben

Wie alle Terminiden könnt ihr auch Jäger mit einem Nahkampfangriff kurzzeitig betäuben. Diese kurze Verschnaufpause könnt ihr für die Flucht den taktischen Rückzug, Nachladen, Blattschuss etc. nutzen.

Achtung: Zungenhieb mit Säureschaden

Ab dem Schwierigkeitsgrad 4 (Anspruchsvoll) fügen Jäger mit ihren Zungenattacken zusätzlichen Säureschaden zu, der euch kurzzeitig verlangsamen kann. Das an sich ist zwar kein allzu großes Problem, es wird allerdings schnell gefährlich, wenn euch noch andere Jäger / Käfer verfolgen.

