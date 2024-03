Helldivers 2: Crossplay zwischen PS5 und PC aktivieren und Freunde einladen

Das Crossplay von Helldivers 2 lässt euch mit euren Freunden über Plattformgrenzen hinweg zusammen spielen. Und das ist gut so, denn je mehr Leute diesen martialischen Third-Person-Shooter zusammen spielen, ob nun auf PC oder PlayStation 5, umso besser. Damit euch das leichter fällt, haben wir diese Tipps für euch, um Helldivers 2 im Crossplay zu spielen.

Und wenn ihr auf eurer Plattform lieber unter euch bleiben wollt, erzählen wir euch sogar, wie ihr das Crossplay von Helldivers 2 abschalten könnt.

Helldivers 2 Freunde einladen und Freundescodes generieren

Was jetzt noch bleibt, ist das eigentliche Vernetzen mit Freunden auf der jeweils anderen Plattform. Ruft dazu das “Sozial”-Menü auf (“O” am PC) und lasst euch unten euren Freundes-Code anzeigen. der sieht in etwa so aus: “#1234-5678”. Den kann ein Freund auf einer anderen Plattform eingeben, um euch seiner Freundesliste hinzuzufügen.

Nun könnt ihr euch gegenseitig einladen, und den Feinden der Weltraum-Demokratie den Garaus machen.

So stellt ihr Crossplay in Helldivers 2 ab

Für den seltenen Fall, dass ihr Crossplay abstellen wollt (nichts für Ungut!), ist auch das ziemlich einfach:

Ruft das Pausemenü auf (Start oder Esc), wählt “Optionen” Dann “Gameplay” Wechselt die Zeile “Crossplay” auf “aus” Speichert die Einstellung

Möchtet ihr das rückgängig machen, wählt ihr denselben Weg. Nur eben mit Crossplay auf “An”.

Viel Spaß!

