Helldivers 2 ist so erfolgreich, es kann sogar Marvel's Spider-Man 2 das Wasser reichen

Helldivers 2 ist ein Erfolgstitel und das nicht nur auf dem PC. Wie Daten aus Großbritannien vermuten lassen, ist Helldivers 2 eines der erfolgreichsten PS5-Spiele des Februars.

Die Helldiver erobern den britischen Games-Markt

Die Spiele-Charts in Großbritannien schließen digitale und physische Käufe mit ein und zeigen, wie gut sich Helldivers 2 schlägt. So seien die Spielverkäufe laut den GSD-Daten um 5,5 Prozent zum Vorjahr gesunken, schreibt Gamesindustry.biz. Was auf den ersten Blick schlecht klingt, ist eigentlich ziemlich beeindruckend.

Helldivers 2: Schon zum Release ein Hammer of Attribution

Was wurde im vergangenen Jahr im Februar wie heiße Semmeln verkauft? Richtig, Hogwarts Legacy, das sogar im gesamten Jahr 2023 das finanziell stärkste Spiel war. In diesem Jahr scheint Helldivers 2 einen noch größeren Rutsch nach unten verhindert zu haben. Es war das am meisten verkaufte Game im letzten Monat. Dazu sei noch gesagt, dass das GSD-System nicht alle Entwickler aufführt und Spiele, wie Palworld, aus der Rechnung fallen.

Mehr zu Helldivers 2:

Helldivers 2: Ihr wollt endlich Mechs? Dann müsst ihr sie erstmal befreien

Helldivers 2: Kauft Sony nun die Macher des Überraschungshits?

Achtung, Helldivers 2 lässt jetzt Feuertornados und Meteoritenschauer auf euch los

Helldivers 2 konnte seine Verkäufe sogar innerhalb einiger Wochen steigern und etwa 57 Prozent der Spieler kauften es auf der PlayStation 5 während der Rest auf dem PC zum Spiel griff. Noch beeindruckender ist, wie sich das Spiel im Vergleich zum Blockbuster Marvel's Spider-Man 2 schlägt. Innerhalb der ersten drei Wochen waren die Verkaufszahlen von Helldivers 2 nur 28 Prozent niedriger als die des Marvel-Hits, der Ende 2023 erschien.

Nach Helldivers 2 folgten in den britischen Charts für Februar EA Sports FC 24, Call of Duty: Modern Warfare 3, Suicide Squad: Kill the Justice League, Grand Theft Auto 5 und auf Platz 6 tummelt sich sogar noch Hogwarts Legacy.