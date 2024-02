Helldivers 2: Auf Reddit aufgetauchtes In-Game-Video zeigt, was sich Fans sehnlichst wünschen

Ein auf Reddit aufgetauchtes In-Game-Video zeigt einen spielbaren Mech in Helldivers 2. Ein Feature, das derzeit nicht öffentlich für alle verfügbar ist.

Wir wissen zwar, dass daran gearbeitet wird – einem früheren Trailer zufolge sollten sie "kurz nach dem Launch" kommen -, aber offiziell sind sie bisher nicht im Spiel.

Demnächst in eurer Galaxie?

Da die Serverprobleme des Spiels aber erst einmal gelöst wurden und sich Arrowhead nun auf weitere Inhalte konzentrieren kann, dauert es hoffentlich nicht mehr lange.

Das Material (siehe unten) zeigt, wie sich ein Spieler in einen dieser Mechs setzt und dann die Hölle losbricht.

Laut Reddit-User Fozzye18 passierte das in einem zufälligen Spiel, in dem der andere User auch Zugriff auf neue Waffen hatte. Eine davon bezeichnet Fozzye18 als "Meteorit, der wie eine Atombombe einschlägt". Auch von einer Gruppe Helldivers, die ihr als Unterstützung herbeirufen könnt, ist die Rede.

Es ist wahrscheinlich, dass es sich dabei um ein Mitglied des Entwicklerteams handelte und diese neuen Features zufällig unter realen Bedingungen getestet wurden.

"Er zeigte mir all die Sachen", schreibt Fozzye18. "Ich bin mir nicht sicher, ob er ein Hacker oder ein Entwickler war, aber er schien sehr aufgeregt zu sein, sie uns zu zeigen. Bis mein Spiel aufgrund all dessen, was geladen wurde, abgestürzt ist und dann konnte ich seinen Benutzernamen nicht mehr finden."

Wann neue Inhalte für Helldivers 2 kommen, ist derzeit noch nicht bekannt.