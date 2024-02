Helldivers 2: Schnell Über-Credits farmen und Anforderungsscheine finden

In Helldivers 2 könnt ihr die blaue Premium-Währung nicht etwa durch echtes Geld kaufen. Ihr könnt euch die Über-Credits erspielen und erhaltet dadurch eine Vielzahl kosmetischer Gegenstände. Wie ihr möglichst schnell an Über-Credits in Helldivers 2 kommt, zeigen wir euch hier.

Hilfreich für das schnelle Farmen von Über-Credits kann auch eine gute Ausrüstung sein. Hier könnt ihr sehen, welche die besten Waffen sind und wo ihr die besten Taktikausrüstungen und Strategems herbekommt.

Über-Credits mit Kriegsanleihen freischalten

Die Kriegsanleihen sind in Helldivers 2 etwa das gleiche wie ein Battle Pass. Statt mit Erfahrung levelt ihr diesen allerdings mit Medaillen, die ihr für den Fortschritt in den Kriegsanleihen ausgeben könnt. Sie sind durch ein Totenkopfsymbol gekennzeichnet.

Die Medaillen erhaltet ihr vor allem durch das Abschließen von Missionen und täglichen Aufgaben. Auch in den Welten könnt ihr Medaillen durch zusätzliche Erkundung finden - etwa in Bunkern.

Für den Fortschritt im Battle Pass benötigt ihr Medaillen.

Mit diesen Medaillen könnt ihr dann in den Kriegsanleihen Waffen, Emotes, Rüstungen und auch Über-Credits kaufen. Insgesamt gibt es 800 Über-Credits in den Kriegsanleihen zu holen, die auf zehn Seiten verteilt sind - in den Premium-Kriegsanleihen gibt es 300 zusätzliche Über-Credits.

Um weitere Seiten der kostenlosen Kriegsanleihen freizuschalten, müsst ihr für jede Seite eine festgelegte Anzahl an Medaillen ausgeben. Die Kosten für das Freischalten steigen mit jeder Seite.

Das Farmen von Über-Credits in der offenen Welt

Die offenen Karten bergen viele hervorgehobene Orte, an denen ihr Beute, wie etwa Munition, Waffen, Medaillen, Anforderungsscheine und auch Über-Credits finden könnt. Die Credits befinden sich dann in speziellen Notfallkapseln oder Containern, die ihr mit einer Granate aufsprengen müsst.

Haltet nach leuchtenden Kapseln, wie links, oder verschlossenen Containern, wie rechts, Ausschau.

Auf der Karte werden Fundorte wie diese mit einem Diamantsymbol gekennzeichnet. Diese kleinen Sehenswürdigkeiten können ganz klassische Beuteverstecke sein, aber auch Absturzstellen oder verlassene Einrichtungen, in denen es nur so vor Gegnern wimmelt.

Leider liegen nicht an jedem diese Orte Über-Credits herum und die Anzahl der kleinen Sehenswürdigkeiten kann sich stark von Mission zu Mission unterscheiden.

Laut den Entwicklern von Arrowhead ist es möglich, etwa 10 bis 40 Über-Credits pro Stunde zu verdienen - vielleicht sogar etwas mehr. Ist euch das doch alles zu stressig, könnt ihr die Credits auch für echtes Geld kaufen.

Über-Credits gibt es zu diesem Kurs:

150 ÜC - 1,99 Euro

375 ÜC - 4,99 Euro

1.000 ÜC - 9,99 Euro

21.000 ÜC - 19,99 Euro

So erhaltet ihr Anforderungsscheine

Die gelbe Währung erhaltet ihr ähnlich wie die Über-Credits aus Containern und Kapseln, die ihr auf den Karten findet und ihr bekommt sie am Ende einer Mission. Geht hier also am besten genau wie bei den Über-Credits vor.