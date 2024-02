Helldivers 2 zieht an God of War vorbei - Wer ist jetzt größte PlayStation-Spiel auf Steam?

Helldivers 2 ist gerade in aller Munde. In der Release-Woche schaffte es der besonders patriotische Koop-Shooter über 190.000 gleichzeitige Spieler auf Steam für den Kampf für die Demokratie zu mobilisieren. Damit hat das Spiel im Rennen um den erfolgreichsten PC-Release eines PlayStation-Spiels vorn.

Ein neuer Release zieht mehr Spieler an als ein aufgewärmtes PS5-Spiel? Komisch.

Bisher hielt God of War diesen Rekord - und zwar mit lediglich der Hälfte der Spielerzahl von Helldivers 2. Da Helldivers 2 jedoch ganz frisch und vor allem zeitgleich für beide Plattformen erschienen ist, und God of War zu seinem Steam-Release bereits ein paar Jahre auf dem Buckel hatte, ist das ein beinahe unfairer Vergleich. Es zeigt jedoch wunderbar, dass der Wunsch nach PC-Veröffentlichungen da ist.

Das Spiel von Arrowhead Studios bietet unterhaltsame Sci-Fi-Satire, haufenweise Alienkäfer und tolle Namen für euer Raumschiff - etwa "Hengst des Patriotismus", wie ich meine Maschine ganz stolz getauft habe. Die Fortsetzung des beliebten Originals aus 2015 schlägt also auch fast zehn Jahre später ein, wie eine Bombe.

Direkt unter Helldivers 2 macht sich God of War mit einem Peak-Wert von etwa 73.500 gleichzeitigen Spielern in der Liste auf SteamDB breit. Danach folgen Spider-Man Remastered mit über 66.000 Spielern und Horizon Zero Dawn mit mehr als 56.000 Spielenden.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Spielern in der Liste, besitzt Helldivers 2 die Möglichkeit, im Koop für Gerechtigkeit und Demokratie zu kämpfen - und zu sterben. Crossplay ist dafür ein wichtiges Feature, das der Titel glücklicherweise mitbringt. Eure Freunde haben also keine Ausrede!