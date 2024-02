Dieses neue Buch lässt eure Retro-Liebe zu Nintendos Game Boy Advance wieder aufflammen

Für Nintendo war der Game Boy einst ein großer Erfolg. So sehr, dass er verschiedene Modelle nach sich zog. Eines davon war der Game Boy Advance, dem die beiden Autoren Robert Bannert und Thomas Nickel mit dem GBA-Pixelbuch nun ein eigenes Werk gewidmet haben, um die besten Spiele für Nintendos Handheld zu feiern. Aber lohnt sich der Kauf auch?

Das inoffizielle GBA-Pixelbuch Release: Februar 2024

Seiten: 300

Verlag: edition elektrospieler

Preis: ca. 50 Euro

Nun, wenn der GBA zu eurem Repertoire gehörte oder nach wie vor gehört und ihr einfach ein bisschen in schöner Retro-Nostalgie schwelgen wollt, dann ja! Aber nicht nur Fans des Handhelds können daran ihre Freude haben. Auch alle anderen, die bisher wenig mit dem Gerät zu tun hatten, das in Zukunft jedoch vielleicht gerne ändern möchten, erfahren hier einiges über die interessantesten Spiele für den Game Boy Advance.

Und davon hat der GBA mit Sicherheit einige zu bieten. Auf 2D-Pixelgrafik spezialisiert, sorgte der Handheld mit Advance Wars, Castlevania, Metroid, Zelda, Golden Sun, Pokémon und vielen weiteren Titeln für Begeisterung unter den Fans. Das GBA-Pixelbuch knüpft dabei, wenn man das so sagen kann, nahtlos an die bereits veröffentlichten Pixelbücher zum Super Nintendo und Mega Drive an. Und das gilt sowohl inhaltlich wie auch qualitativ.

Das GBA-Pixelbuch - Eindrücke aus dem Buch of Attribution

300 Seiten umfasst das neue GBA-Pixelbuch und teilt sich erneut in verschiedene Kategorien ein. Von "Auf ins große Abenteuer" mit The Minish Cap und Co. bis hin zu "Hauen und stechen" mit Titeln wie Comix Zone. Ein paar einzelne Abstecher in andere Genres oder ein Blick auf verschiedene 3D-Shooter dürfen ebenso wenig vielen. Auf den einzelnen Seiten gibt es wiederum einiges zu entdecken. Neben erklärenden Texten, Hintergrundinfos und Analysen stechen insbesondere die zahlreichen Abbildungen, Level-Karten, Artworks und Screenshots hervor, die das GBA-Pixelbuch zu einem höchst farbenfrohen, visuellen Erlebnis machen. Das Design ist wirklich herausragend gelungen und präsentiert sich ebenso spielerisch wie die Spiele, um die es geht. So sieht echte Liebe zum Detail aus und man freut sich beim Lesen immer schon auf das, was einen auf der nächsten Seite ewartet.

Ich mag Retro-Ausflüge wie diese hier und das GBA-Pixelbuch stellt hier wie die beiden Vorgängerbücher ebenso wenig eine Ausnahme dar. Qualitativ braucht man sich hier keineswegs vor den Werken von Bitmap Books zu verstecken, in puncto Seitendesign übertrumpft man die Gaming-Buch-Spezialisten aus Großbritannien sogar. Insofern kann ich auch dieses Pixelbuch allen ans Herz legen, die sich - ob nur ein wenig oder mehr - für den Game Boy Advance interessieren. Ihr bekommt eine informative, visuell hervorragend aufbereitete Reise durch die Highlights der Spielebibliothek des Nintendo-Handhelds geboten.

Ihr könnt das GBA-Pixelbuch im Shop von Elektrospieler kaufen.