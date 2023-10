Ihr wollt das alte CS:GO spielen? Counter-Strike 2 bietet eine Möglichkeit dafür

Counter-Strike 2 ist da und natürlich gefällt der neue Shooter nicht jedem und schon gar nicht sofort. Leider hat Valve das Originalspiel CS:GO aus dem Store genommen und es vollständig durch den Nachfolger ersetzt. Es gibt aber einen Trick, wie ihr trotzdem das alte CS:GO zocken könnt - leider aber auch einen Haken bei der Sache.

CS:GO ist noch über Umweg spielbar, erhält aber kaum noch Support

In die Fußstapfen von CS:GO zu treten, ist keine leichte Aufgabe. An Counter-Strike 2 müssen sich viele Spieler erst gewöhnen, auch einige Updates seitens Valve dürften dazu beitragen, den Titel etwas beliebter bei der CS:GO-Fanbase zu machen. Doch wer sich aktuell noch so gar nicht mit dem Nachfolger anfreunden kann, der kann über einen Umweg weiterhin CS:GO zocken.

So sieht das Fenster aus, mit dem ihr in die Vergangenheit von Counter-Strike reisen könnt.

Geht ihr in eure Bibliothek auf Steam, könnt ihr dort in Counter-Strike 2 per Rechtsklick die Einstellungen aufrufen und zu den Betas gehen. Dort könnt ihr eine Legacy-Version des Titels im Dropdown-Menü auswählen. Dies ist eine für immer stillstehende Version von Global Offensive, die ihr jederzeit öffnen könnt.

Erinnert ihr euch noch an den Launch-Trailer von CS:GO von vor 12 Jahren?

Leider gibt es hier aber einen Haken. Wie sich die meisten von euch schon denken können, wird das offizielle Matchmaking in dieser Version nicht mehr unterstützt. Ab dem 1. Januar 2024 wird es außerdem keinerlei Support mehr für CS:GO geben. Technische Probleme, Bugs und andere Fehler sind somit quasi vorprogrammiert und werden auch nicht mehr behoben. Auf den Community-Servern könnt ihr dennoch Runden starten.

Eine gute Alternative ist es auf lange Sicht also nicht, aber es ist die einzige, die es aktuell gibt.