Counter Strike 2 ist endlich da! Valve veröffentlicht das kostenlos Upgrade

Counter-Strike 2 wurde nun von Valve veröffentlicht. Die Fortsetzung für CS:GO bietet einige Upgrades und lässt Spieler ihr Inventar aus dem Vorgänger vollständig übernehmen.

Hellere Karten, besser Sounds und mehr

"Counter-Strike 2 ist ein kostenloses Upgrade für CS:GO und repräsentiert die bisher größte technische Innovation in der Geschichte des Franchise. Counter-Strike 2 basiert auf der Source-2-Engine und begeistert mit einem realistischen, Physik-basierten Rendering, modernster Vernetzung sowie verbesserten Werkzeugen für den Community-Workshop", schreibt Valve auf Steam.

Schon im März dieses Jahres konnten Spieler Counter Strike 2 im Rahmen eines technischen Tests ausprobieren. Welche Neuerungen im Spiel enthalten sein werden, verriet Valve ebenfalls Anfang des Jahres.

Die Karten in Counter-Strike 2 erhalten Upgrades und Überarbeitungen, die alle neuen Source 2-Tools und Rendering-Features nutzen. Zusätzlich soll die Tickrate beim Bewegen, Schießen und Werfen keine Rolle mehr spielen.

"Sub-Tick-Updates sind das Herzstück von Counter-Strike 2. Zuvor wertete der Server die Welt nur in diskreten Zeitintervallen (Ticks genannt) aus. Dank der Sub-Tick-Update-Architektur von Counter-Strike 2 kennen die Server den genauen Zeitpunkt, an dem eine Bewegung beginnt, ein Schuss abgefeuert oder eine Granate geworfen wird", so Valve.

Das Ergebnis ist dann unabhängig von diesem Intervall. Eure Bewegungen und Schüsse sind gleich schnell und die Granaten landen immer auf die gleiche Weise. Außerdem reagieren Rauchgranaten nun mit Beleuchtung, Schüssen und Explosionen.

"Counter-Strike 2-Sounds wurden überarbeitet, um die physische Umgebung besser zu reflektieren, deutlicher zu sein und mehr Spielstatus auszudrücken. Sie wurden auch neu ausbalanciert, um ein angenehmeres Hörerlebnis zu ermöglichen."

Laut der Steam-Seite bietet Counter Strike 2 obendrein noch weitere Vorteile. Darunter ein aktualisierter Premium-Modus mit CS-Wertung sowie globale und regionale Ranglisten.