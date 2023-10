Counter-Strike 2 Fadenkreuz: So holt ihr euch die besten Fadenkreuze der Profis

Ihr wollt besser in Counter-Strike 2 schießen? Dann solltet ihr nicht nur euer Aim trainieren, sondern auch ein effektives Fadenkreuz in Counter-Strike 2 wählen. Das Fadenkreuz kommt in vielen Ausführungen. Doch welche Einstellungen sind hier die besten? Wir schauen uns die Fadenkreuze der Profis an und zeigen euch alle Optionen rund um die kleinen aber wichtigen Kreuzchen.

Inhalt:

Das beste Fadenkreuz in Counter-Strike 2

Also, was ist nun das beste Fadenkreuz? Nun, das kommt drauf an. Das Fadenkreuz muss zu euch und eurem Spielstil passen. Jeder Bestandteil des Fadenkreuzes hat eine eigene Funktion. Etwa kann der Punkt in der Mitte bei der Präzision helfen, aber auch das Ziel optisch mehr verdecken. Auch die Größe des Kreuzes ist entscheidend, um in der Nähe, aber auch in der Entfernung die Feinde sicher zu treffen.

In den Einstellungen könnt ihr mit Größe, Farbe und weiteren Features eures Fadenkreuzes herumspielen. Soll es dem Rückstoß folgen, einen Mittelpunkt besitzen oder seine Größe dynamisch beim Schießen anpassen?

Hier findet ihr die Fadenkreuz-Einstellungen in Counter-Strike 2.

Bis auf die letzte Linie könnt ihr das Fadenkreuz personalisieren, damit es euren Ansprüchen entspricht. Mit der Zeit könnten sogar weitere Einstellungsmöglichkeiten aus CS:GO hinzukommen, die derzeit noch fehlen.

Bevor ihr euch das Fadenkreuz eines Profis kopiert, kann es sich lohnen, selbst an den Schrauben herumzudrehen, um das beste Fadenkreuz für euch zu finden.

Hier sind die Fadenkreuz-Codes der Profis

Ihr seht also, es muss an vieles gedacht werden. Und wer könnte das besser als die Profis, die Jahre in CS:GO gesteckt haben? Hier sind Codes zu den besten Fadenkreuzen der Profi-Spieler:

Abdul Gasanov (degster) - CSGO-i6W7e-7dNbB-7u2hV-vwvQd-97DRE

Denis Zhukov (deko) - CSGO-9GVqi-ixpNa-JuGa8-ae6hd-H7xDK

Dmitry Sokolov (shiro) - CSGO-6eZMU-Ajpmt-2e57w-QaBao-3kYbD

Gabriel Toledo (FalleN) - CSGO-TpORA-p9Ley-TLQ3P-HzXJY-U9z6A

Jacky Yip (Stewie2K) - CSGO-QVV9H-dfdPZ-G97WJ-E3SxF-tHwzF

Marcelo David (coldzera) - CSGO-3Ppuw-omUQp-VYbMN-CKMnA-frPcF

Mathieu Herbaut (ZywOo) - CSGO-Qzpx5-BRLw8-xFPCS-hTns4-GHDhP

Oleksandr Kostyliev (s1mple) - CSGO-RiaU3-DDuB5-rCqXD-GUhfw-pevvE

Owen Butterfield (smooya) - CSGO-i2z3i-7o4Qx-u7R8Z-oMHCb-tOUnB

Tipp: Habt ihr ein Fadenkreuz gefunden, dass auf den ersten Blick passend erscheint, solltet ihr es in einem Deathmatch erst einmal ausprobieren.

So importiert ihr die Codes in Counter-Strike 2

Die Fadenkreuz-Codes einzulösen, ist ganz simpel. Ihr navigiert in Counter-Strike 2 in die Einstellungen. Das kleine Zahnrad findet ihr oben links. Im Menü angekommen geht ihr auf den Reiter "Spiel" und dann ganz rechts auf "Fadenkreuz".

Wenn ihr eines der Profi-Fadenkreuze laden wollt, geht ihr auf dem Vorschau-Bild auf die halb-transparente Schaltfläche "Teilen oder importieren".

Codes könnt ihr ganz einfach aus dem Internet in Counter-Strike 2 kopieren und erhaltet die Einstellungen der Profis auf dem Silbertablett serviert.

Klickt ihr darauf, ploppt ein Eingabefenster auf, in das ihr den Code hineinkopiert. Dann importiert ihr diesen und die Einstellungen sollte übernommen worden sein.

Jetzt wisst ihr, wie ihr das beste Fadenkreuz in Counter-Strike 2 erstellen könnt - entweder mit der Hilfe der Profis oder ganz nach eurem persönlichen Geschmack.