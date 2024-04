Iron Man: EAs Projekt soll eine offene Spielwelt erhalten

Ähnlich wie bei Marvel's Black Panther soll auch das Spiel zu Iron Man eine offene Spielwelt erhalten. Das Dead-Space-Remake-Entwicklerstudio Motive hat in einer Stellenausschreibung Details über die Welt in dem von Electronic Arts entwickelten Titel zu Iron Man verraten.

Mit Iron Man durch die offene Welt fliegen?

"Motive Studios sucht einen Senior Technical Artist, der die Rendering-Aspekte eines Open-World-Action-Adventure-Triple-A-Titels überwacht", heißt es in der Stellenanzeige von Motive Studios.

Das ist zwar nicht viel, was wir an neuen Details erhalten, doch wenn wir bedenken, wie weit das Projekt noch in der Ferne liegt, können wir uns selbst an diesen kleinen Informationsschnipseln erfreuen.

Für Iron Man werden außerdem ein UI Designer, ein Senior Material Artist, ein Quality Designer, ein Senior Visual Effects Artist, ein Senior Environment Artist, ein Physics Developer, ein Senior Gameplay Animator sowie einen Senior Technical Animator, ein Senior Gameplay Developer, ein Technical Animator und ein Senior Level Designer gesucht.

Bereits 2022 kündigten Electronic Arts und Motive Studios das Iron-Man-Spiel an, das bisher noch keinen eigenen Namen besitzt. In einem kürzlichen Statement hieß es, dass das Projekt gut voranschreite, es jedoch noch eine Weile dauern wird.