Ist Content Warning das neue Lethal Company? Ein neuer Steam-Hit wurde geboren

Nach Lethal Company erobert nun Content Warning die Herzen der Steam-Spieler. Mehr als 6,2 Millionen Menschen besitzen das Koop-Horrorspiel inzwischen, das am 1. April erschien.

Ein genialer Streich zum ersten Apriltag

April, April! Ach, warte, das Spiel gibt es ja wirklich. Am 1. April erschien Content Warning ohne Vorwarnung auf Steam und zog am ersten Tag bereits bis zu 204.000 gleichzeitige Spieler an.

In den ersten 24 Stunden nach dem Release konntet ihr das Koop-Horrorspiel sogar kostenlos herunterladen. Doch auch, wenn ihr diesen Zeitraum verpasst habt, müsst ihr nicht allzu traurig sein, denn teuer ist Content Warning mit 7,79 Euro auch jetzt nicht.

Das Spielprinzip hinter Content Warning ist simpel. Ihr lauft mit euren Freunden in dem nicht ganz so düsteren Horrorspiel herum, filmt euch dabei und versucht, mit euren Aufnahmen viral zu gehen. Game Clips and Tips hat auf YouTube den Trailer zu Content Warning geteilt:

Zuerst erstellt ihr euren Avatar, danach begebt ihr euch in gruselige Geisterhäuser und filmt den ganzen Spuk, während ihr auf euren Sauerstoff, Batterien und andere Ressourcen achten müsst und dann ladet ihr eure Aufnahmen auf SpöökTube hoch.

Je mehr Gruselkrams ihr filmt, desto erfolgreicher werdet ihr auf der Plattform. Ganz ungefährlich ist das aber nicht. Wie weit wollt ihr für Geld und Berühmtheit gehen?

"Es war ein echtes Vergnügen, all eure Videos anzuschauen, und wir sind so glücklich, dass es uns gelungen ist, etwas zu erschaffen, bei dem die Leute gemeinsam Spaß haben", schrieben die Entwickler auf Steam, die mit diesem Ansturm wohl nicht gerechnet hatten.

Leider gibt es derzeit Server-Probleme, die jedoch von den Entwicklern derzeit in Angriff genommen werden.