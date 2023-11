Jurassic Park Classic Games Collection: Die Retro-Kollektion erscheint noch diesen Monat

Für Retro- und Dino-Fans gibt es noch diesen Monat ein echtes Highlight, denn die alten Jurassic Park Spiele erscheinen noch diesen Monat in der Jurassic Park Classic Games Collection digital auf heutigen Plattformen. Die Kollektion, welche in Zusammenarbeit mit Universal stattfindet, beinhaltet sieben Spiele aus der 8- und 16-Bit-Ära, wie Jurassic Park (NES), Jurassic Park: The Chaos Continues (Game Boy) oder Jurassic Park: Rampage Edition (Sega Mega Drive). Jurassic Park Classic Games Collection erscheint am 22. November 2023 für PlayStation 5, 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, und PC (Steam) und ist ab morgen vorbestellbar.