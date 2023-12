Nintendo Switch: Portierung eines beliebten Mittelalter-RPGs erscheint 2024

Plaion hat eine Umsetzung des Mittelalter-RPGs Kingdom Come: Deliverance für die Nintendo Switch angekündigt.

Diese wird von Saber Interactive in Zusammenarbeit mit den Warhorse Studios entwickelt und erscheint 2024.

Das volle Programm

Ihr erhaltet das Spiel dabei in einer Royal Edition, die sowohl physisch als auch digital erhältlich sein wird.

Mit dabei sind neben dem Hauptspiel auch sämtliche DLCs: Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Woman's Lot.

Kingdom Come: Deliverance verschlägt euch nach Böhmen. Dort herrscht nach dem Tod von Kaiser Karl IV Chaos, inmitten dessen kämpft ihr wiederum um die Zukunft Böhmens.

Dazu erkundet ihr eine offene Welt, erlebt eine nicht-lineare Geschichte und verbessert Stück für Stück euren Charakter, damit ihr im Kampf gegen eure Feinde bestehen könnt.