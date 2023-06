Lego 2K Goooal: Unangekündigtes Fußballspiel erhält Alterseinstufung in Südkorea.

Das unangekündigte Lego-Fußballspiel von 2K Games hat in Südkorea eine Alterseinstufung erhalten.

Besagter Einstufung zufolge trägt es den Titel Lego 2K Goooal. Ja, mit drei Os.

Noch keine Details

Erste Gerüchte über ein Lego-Fußballspiel gab es im vergangenen Jahr. Demnach kümmert sich das Studio Sumo Digital um die Entwicklung.

Nähere Details zum Spiel erhalten wir durch die Alterseinstufung des Game Rating and Administration Committee of Korea (via Gematsu) allerdings nicht.

Vergangenes Jahr hieß es noch, das Spiel solle vor der WM 2022 erscheinen und somit noch vor Lego 2K Drive. Warum das offenbar verworfen wurde, ist unklar.

Die Alterseinstufung für Lego 2K Goooal deutet jedenfalls an, dass wir demnächst wohl mehr dazu erfahren werden.