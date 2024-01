Lego bringt Minions-Sets passend zum neuen Kinofilm zurück.

2020 und 2021 gab es bereits einige Lego-Sets zu den Minions, in diesem Jahr kehrt die Reihe zurück.

Was nicht weiter verwundert, denn am 3. Juli 2024 kommt der Film "Ich - Einfach Unverbesserlich 4" in die Kinos.

Erste Infos zu Sets

YouTuber Maxbaut nennt auf Instagram erste Details dazu, demnach wird es vier Sets und ein Polybag geben.

Hier die Übersicht:

Setnummer 30678 (Polybag): 48 Teile, 3,99 Euro

Setnummer 75580: 136 Teile, 24,99 Euro

Setnummer 75581: 379 Teile, 39,99 Euro

Setnummer 75582: 839 Teile, 54,99 Euro

Setnummer 75583: 868 Teile, 99,99 Euro

Gerüchten zufolge sind die Sets ab Mai zuerst bei Lego, aber auch bei Premium-Partnern wie Smyths Toys erhältlich, anschließend ebenfalls bei anderen Händlern.

Bilder oder Inhaltsbeschreibungen zu den Sets liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.