Lego setzt auf Nostalgie: Entdeckerraumschiff und Burg der Löwenritter angekündigt

Mit zwei Neuankündigungen während der Lego Con setzt Lego voll auf nostalgische Gefühle anlässlich des 90. Jubiläums der Firma.

Dazu zählt einerseits das neue Set Entdeckerraumschiff (Galaxy Explorer), das an das klassische Space-Thema angelehnt ist.

Ab August in den Weltraum

Das neue Entdeckerraumschiff basiert auf dem klassischen Set Galaxy Explorer, das im Jahr 1978 in den USA erschien und ab 1979 in Europa als Space Cruiser and Moonbase verkauft wurde.

Das damalige Set bestand aus 338 Teilen und vier Minifiguren. Das neue Entdeckerraumschiff bringt ganze 1.254 Teile und bringt ebenfalls vier Minifiguren mit sich. Es erscheint am 1. August 2022 zum Preis von 99,99 Euro und ist im Online-Shop von Lego erhältlich.

Das Entdeckerraumschiff.

Mehr zum Thema:

Vom Weltraum zur Burg

Ein gutes Stück größer und teurer wird es mit dem zweiten Set, der Burg der Löwenritter.

Das Set orientiert sich an der alten Castle-Reihe und kann auf- oder zusammengeklappt aufgestellt werden. Insgesamt besteht die Burg der Löwenritter aus 4.514 Teilen und bringt ganze 20 Minifiguren mit sich.

Vorbild ist das Castle-Set mit der Nummer 6080 aus dem Jahr 1984, aber die neue Burg geht doch einen ganzen Schritt weiter. Die große Zahl an Teilen spiegelt sich auch entsprechend im Preis wider. 399,99 Euro kostet das Set, das am 8. August 2022 und ebenfalls im Online-Shop von Lego erhältlich sein wird.