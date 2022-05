Ein Ferrari für 400 Euro: Lego zeigt neues Technic-Set zum Daytona SP3

Im Vergleich zum Original deutlich günstiger ist der Ferrari Daytona SP3 im neuen Lego-Technic-Set.

Was aber nicht heißen soll, dass das Modell ein günstiger Fang wäre, denn der Ferrari Daytona SP3 in Lego-Form kostet euch 399,99 Euro.

Weniger als 600 Exemplare

Das Vorbild wurde im November 2021 vorgestellt, insgesamt gibt es vom Ferrari Daytona SP3 nicht mehr als 599 Modelle. In dem Wagen steckt ein V12-Moter, der 840 PS liefert und das Auto über die Strecke rasen lässt.

Das Lego-Modell zum Ferrari Daytona SP3 umfasst insgesamt 3.778 Teile und bietet eine Menge Details. Dazu zählen ein funktionierendes 8-Gang-Getriebe mit Schaltwippe, der V-12-Motor mit beweglichen Kolben und Silber lackierte Felsen.

"Die zwei Schmetterlingstüren stehen nicht nur für die Aerodynamik des Wagens, sondern lassen sich öffnen und geben so den Blick in das Cockpit frei", heißt es.

Die Verpackung des Ferrari Daytona SP3 von Lego.

Mehr zum Thema:

Es ist das mittlerweile vierte Modell der Reihe "LEGO Technic Ultimate Car Concept" und ab dem 1. Juni 2022 in Lego Stores sowie im Online-Shop des Unternehmens erhältlich. Ab dem 1. August 2022 bekommt ihr das Set zudem bei weiteren Einzelhändlern.

Der zusammengebaute Ferrari Daytona SP3 ist 59 cm lang, 25 cm breit und 14 cm hoch.

Analog da veröffentlicht Lego am 1. Juni 2022 den auf 5.000 Exemplare limitierten Bildband "The Sense of Perfection", mit dem ihr hinter die Kulissen der Modellentwicklung blicken könnt sowie mehr über die Zusammenarbeit von Ferrari und Lego erfahrt.