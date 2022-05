Van Goghs Sternennacht kommt als Lego-Set

Das neueste Lego-Set ist eine Hommage an Vincent Van Gogh.

Ein neues Modell zu seinem Gemälde "Die Sternennacht" lässt euch dieses schon in Kürze bei euch zuhause nachbauen.

Das neueste Ideas-Set

Das Sternennacht-Set gehört zur Lego-Ideas-Reihe und entstand in Zusammenarbeit mit dem Museum of Modern Art.

In New York kann das Gemälde aus dem Jahr 1899 seit mehr als 80 Jahrzehnten bewundert werden, das Lego-Set dazu ist ein dreidimensionales Modell.

Es besteht aus insgesamt 2.316 Elementen und soll die typische Pinselführung von Van Gogh aufgreifen. Mond, Venus und Sterne werden mit Halo-Effekt nachgezeichnet.

Das neue Sternennacht-Set.

Obendrein ist eine Minifigur des Malers mitsamt Pinsel, Palette und Staffelei enthalten.

Erhältlich ist das Set zuerst für VIP-Mitglieder ab dem 25. Mai 2022 im Online-Shop von Lego. Das Modell ist 38 cm lang, 28 cm breit und kostet 169,99 Euro.

Der Verkauf in den Lego Stores beginnt wiederum weltweit ab dem 1. Juni 2022, gleichzeitig ist es im MoMA Design Store in New York erhältlich.

Ein Wettbewerb für Kreative

Anlässlich des neuen Sets startet Lego zudem einen Kreativ-Wettbewerb. Fans können eigene Interpretation vom nächtlichen Sternenhimmel als Miniaturmodell einreichen. "Die besten Entwürfe werden im Sommer in der Lobby des MoMA ausgestellt", heißt es.

Teilnehmen könnt ihr ab dem 30. Juni über diese Seite oder in ausgewählten Lego Stores.