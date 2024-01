Lego Star Wars 2024: Gerüchte zu neuen Sets im Sommer mit unerwarteten Neuheiten.

Das Jahr 2024 bringt euch unter anderem wieder eine Reihe neuer Lego-Star-Wars-Sets und genau gibt es nun jede Menge neue Gerüchte.

Die Informationen stammen von den meist gut informierten Instagram-Usern michael_bricks_f0rever, 1414FalconFan und childish_landino_chronicles.

Was bringt Lego Star Wars im Jahr 2024?

Für Mai stehen den Gerüchten zufolge (abseits der bereits inoffiziell bekannten) noch weitere Sets auf dem Programm. Das sind demnach der Sith Infiltrator (75383) (640 Teile, 69,99 Dollar - Minifiguren: Darth Maul, Padme Amidala, Qui-Gon Jinn, Captain Panaka), basierend auf Darth Mauls Schiff aus Episode 1.

Ebenso können wir wohl mit neuen BrickHeadz rechnen, einmal Clone Commander Cody (40675) (9,99 Euro) und einmal ein Episode 1 Multipack (40676) (54,99 Euro).

Machen wir weiter mit dem August. Hier ist demnach ein Ahsoka-Set namens Battle on Peridea (75385) (382 Teile, 49,99 Euro – Minifiguren: Ahsoka Tano, Ezra Bridger, Grand Admiral Thrawn, Captain Enoch, Morgan Elsbeth) vorgesehen. Hinzu kommen Escape from the Sarlacc (75396) (558 Teile, 89,99 Dollar - Minifiguren: Han Solo, Chewbacca, Lando, Boba Fett), eine baubare C-3PO-Figur (75398) (1.132 Teile), ein Todesstern-Spielset (75394) (79,99 Dollar - Minifiguren: Cal Kestis, Darth Vader), ein noch namenloses Set (75392) mit einer jungen Leia Organa sowie X-Wing und Tie Fighter (75393) (1.058 Teile, 109,99 Dollar - Minifiguren: X-Wing-Pilot, Astromech, TIE-Pilot).

Und dann wären da noch die etwas interessanteren Sets. Das ist einerseits Jedi Bob's Starfighter (75388) (310 Teile, 39,99 Dollar – Minifiguren: Jedi Bob). Wer ist Jedi Bob? Ursprünglich handelt es sich um einen namenlosen Jedi aus dem Gunship-Set 7163, der von Fans auf den Namen Jedi Bob getauft wurde. Interessantes Set Nummer zwei ist der Dark Millennium Falcon (75389) (169,99 Dollar - Minifiguren: Dark Rey, weißer Darth Vader, böser C-3PO, böser Chewbacca, Gungan), quasi eine What-if-Version des normalen Falken.

Bisher bekannt sind folgende Sets: