John Rhys-Davies kehrt nach Mittelerde zurück und spricht im kommenden The Lord of the Rings: Return to Moria erneut den Zwerg Gimli.

Diesen hatte er bereits in Peter Jacksons Filmtrilogie verkörpert, bald bekommt ihr ihn wieder zu hören.

Gimlis Rückkehr

"Es macht immer Spaß, zurückzukommen und an 'Was-wäre-wenn'-Situationen zu denken", sagt Rhys-Davies. "Und die Möglichkeit, an diesem Spiel zu arbeiten, ist solch eine dieser 'Was-wäre-wenn'-Situationen, nicht wahr?"

"Schauspieler erschaffen ihre Figuren oft aus Liebe, und manchmal ist es sehr schwer, sie loszulassen. Sicherlich ist Gimli für mich eine Figur, die ich wirklich verehre, und ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit, ihn in einem anderen Kontext wieder zu spielen."

The Lord of the Rings: Return to Moria ist ein Koop-Survival-Crafting-Spiel und geht über die Geschichten aus Tolkiens Büchern hinaus.

Wie der Name schon sagt, kehren die Zwerge nach Moria zurück und wollen, dass die Minen ihren früheren Glanz wieder zurückerlangen.

Bereits am 24. Oktober 2023 wird The Lord of the Rings: Return to Moria im Epic Games Store für PC veröffentlicht, eine PS5-Version folgt später.