Macher von Dave the Diver gehen mit Wakerunners jetzt eine völlig andere Route

Mintrocket stellt ihr neues Spiel vor. Die Entwickler hinter dem beliebten Dave the Diver arbeiten jetzt an Wakerunners. Das Spiel bietet rasante Teamkämpfe aus einer Top-Down-Perspektive. Statt idyllischem Meer gibt es hier eine dystopische Science-Fiction-Zukunft.

Macher von Dave the Diver tauchen tiefer

Ihr steuert in Wakerunners einen von sieben Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten und Kampfstilen. Die Kämpfe finden im 4v4- und 5v5-Format statt und ihr könnt während der Runden eure Figuren wechseln. Dadurch bleibt eure Strategie stets voll anpassbar.

Auf dem nächsten Steam Next Fest ab dem 5. Februar könnt ihr die Demo von Wakerunners ausprobieren. Insgesamt bietet der Titel fünf Modi. Diese sind der Team Deathmatch-Modus, ein Raider-Modus, der Control Conquest-Modus, der Command Siege-Modus sowie ein Escort-Modus.

Neben Wakerunners hat Mintrocket auch noch das Zombie-Stealth-Survival-Extraktionsspiel Nakwon: Last Paradise in Arbeit. Ebenfalls deutlich düsterer als Dave the Diver.