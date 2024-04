PlayStation Plus: Beliebter Erfolgstitel aus 2023 kommt im April ins Abo

In zwei Wochen gibt es den ersten Neuzugang für PlayStation Plus Extra und das kommende Spiel hat es wirklich in sich. In Dave the Diver werdet ihr zum besten Tiefseetaucher und Restaurantbesitzer - oder zumindest versucht ihr es.

Dave the Diver kommt am 16. April zu PlayStation Plus

"Tauche ein in das von der Kritik hochgelobte Dave the Diver, wenn es am 16. April in den PlayStation Plus-Spielekatalog aufgenommen wird", schreibt PlayStation in ihrer Ankündigung auf X und im PlayStation-Blog.

Become the world's greatest deep-sea-diver-slash-restaurant-owner.



Become the world's greatest deep-sea-diver-slash-restaurant-owner.

Ein Spiel für den April ist also bereits kein Geheimnis mehr. Die restlichen Spiele, die in diesem Monat dazukommen, folgen erst Ende der Woche. Doch müsst ihr überhaupt mehr wissen, um bereits gehyped zu sein? Immerhin ist Dave the Diver von Kritikern gefeiert und besitzt auf Metacritic eine 90er-Wertung.

"Dave the Diver ist ein einzigartiges Hybrid-Meeresabenteuer, das Meereserkundung mit dem Management eines Sushi-Restaurants kombiniert. Im Mittelpunkt des Spiels stehen die zentrale Spielhandlung, die Erzählung, die Charaktere und die fesselnden Minispiele", erklärt Jaeho Hwang, Director und Game Designer von Dave the Diver.

Dort erklärt er auch, wie das Konzept für Dave the Diver entstanden ist. Begonnen hat alles mit einem Tauchspielkonzept. Doch aus den gefangenen Meereskreaturen wollte Entwickler Mintrocket mehr machen und so wurde die Sushi-Restaurant-Mechanik geboren. Und die ist nicht nur ein kleiner Nebenaspekt des Spiels.

"Während sich das anfängliche Gameplay auf das Erstellen des Menüs und das Servieren der köstlichen Gerichte im lebhaften Sushi-Restaurant konzentriert, werden die Spieler später in die aufregenden Kochwettbewerbe verwickelt", sagt Hwang. Auch Kochwettbewerbe, einen Fotomodus, ein Rhythmusspiel und Seepferdchenwettrennen gibt es in Dave the Diver. Es lohnt sich also.